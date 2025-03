Albese Volley cosa succede? A Imola arriva il terzo ko di fila

Domenica nera per l'Albese Volley che a Imola è incappata nel terzo ko di fila che rinvia ancora la festa per la salvezza in serie A2 femminile.

Fumata nera per l’Albese, terzo ko

Ancora una volta prestazione opaca per la Tecnoteam che si è dovuta arrendere sotto i colpi delle locali della Clai Imola. Un ko che fa male ma che va subito archiviato per iniziare a pensare al prossimo impegno di domenica 6 aprile, quando in casa contro la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa capitan Martina Veneriano e compagne proveranno finalmente a festeggiare il traguardo salvezza davanti ai propri tifosi.

Il tabellino di CLAI IMOLA VOLLEY - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-0

Parziali: 25-19, 25-23, 25-21

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 6, Ravazzolo 8, Stival 13, Bulovic 11, Melandri 13, Rizzieri 1, Mastrilli (L), Mescoli 5, Visentin, Gambini, Drewnick. Non entrate: Cavalli (L), Migliorini, Stafoggia. All. Dominico Speek.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Grigolo 8, Bernasconi 3, Colombino 3, Longobardi 14, Veneriano 7, Rimoldi, Pericati (L), Mazzon 13, Baldi, Mancastroppa. Non entrate: Parini, Taje’, Radice (L), Vigano. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Cruccolini, Marani

Risultati 3° turno di ritorno Poule salvezza A2 donne

Clai Imola Volley-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-19, 25-23, 25-21)

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa-Resinglass Olbia 3-1 (25-23, 19-25, 25-21, 25-12)

Volleyball Casalmaggiore-Imd Concorezzo 3-0 (25-15, 25-20, 25-18)

Orocash Picco Lecco-Tenaglia Abruzzo Volley 3-1 (25-20, 24-26, 25-21, 25-22)

Bam Mondovi’-Trasporti Bressan Offanengo 0-3 (20-25, 16-25, 22-25)

Classifica Poule salvezza A2 donne

Trasporti Bressan Offanengo 41 (13 – 13); Resinglass Olbia 38 (13 – 13); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 34 (12 – 14); Tecnoteam Albese Volley Como 34 (11 – 15); Clai Imola Volley 33 (11 – 15); Orocash Picco Lecco 33 (11 – 15); Volleyball Casalmaggiore 31 (10 – 16); Bam Mondovi’ 19 (6 – 20); Imd Concorezzo 16 (4 – 22); Tenaglia Abruzzo Volley 15 (6 – 20).

Programma 4° turno di ritorno Poule salvezza A2 donne

Domenica 6 aprile ore 17

Tenaglia Abruzzo Volley – Clai Imola Volley

Tecnoteam Albese Volley Como – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Trasporti Bressan Offanengo – Volleyball Casalmaggiore

Imd Concorezzo – Orocash Picco Lecco

Resinglass Olbia – Bam Mondovi’