Albese Volley  Cristaino Mucciolo coach Tecnoteam:"Resettiamo e domani proviamo a pareggiare la serie"

Albese Volley archiviato il ko in gara 1 si pensa già alla seconda sfida dei playoff di A2 donne

Albese Volley il return match contro il Sassuolo è in programma mercoledì 23 marzo alle ore 19 a Casnate

In casa dell'Albese Volley l'imperativo è quello di resettare subito la sconfitta in gara 1 di playoff e pensare a preparare al meglio la seconda sfida in programma già domenica sera, mercoledì 23 marzo alle ore 19, tra le mura amiche del PalaFrancescucci di Casnate. Come sottolinea lo stesso coach della Tecnoteam CristiaIn casa dell'Albese Volley l'imperativo è quello di resettare subito la sconfitta in gara 1 di playoff e pensare a preparare al meglio la seconda sfida in programma già domenica serano Mucciolo: "In gara 1 abbiamo fatto molta fatica in attacco a trovare soluzioni offensive e i nostri avversari ci hanno messo molto in difficoltà, di conseguenza la partita è diventata dura. Tanti complimenti al Sassuolo che ha fatto una gara strepitosa ma noi ora resettiamo sicuramente. Mercoledì sarà un'altra partita: noi dovremo essere più incisivi in attacco e limitare i loro attaccanti per provare a vincere e portare la serie alla bella sempre sul nostro campo. Noi ci dobbiamo provare e dovremo dare il massimo davanti al nostro pubblico che ci ha seguito anche nella prima partita. Speriamo che domani sarà ancora più numeroso e possa essere un valore aggiunto nella seconda partita. Vogliamo giocarci le nostre chances per arrivare a gara3".

I prezzi per la gara di domani sera - 8 euro intero, 5 ridotto (12-16 anni ed Over65). Restano in vigore anche le agevolazioni per famiglie con ragazzi al seguito

Biglietteria aperta dalle 17. 30, la gara inizia alle 19. Niente prevendita online, ma acquisto diretto al botteghino del palazzetto.

Calendario del 1° turno OTTAVI di finale PLAYOFF A2 donne GARA 1 19 marzo 2022 Cda Talmassons - Olimpia Teodora Ravenna 3-1 20 marzo 2022 Cbf Balducci Hr Macerata - Ranieri International Soverato 3-0 Omag-Mt S.Giovanni In Marignano - Itas Ceccarelli Group Martignacco 3-1 Futura Volley Giovani Busto Arsizio - Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 3-0 Lpm Bam Mondovì - Volley Hermaea Olbia 2-3 (Gara 2) domenica 20 marzo Green Warriors Sassuolo-Tecnoteam 3-1

GARA 2 23 marzo 2022 Tecnoteam Albese Volley Como - Green Warriors Sassuolo (ore 19) Ranieri International Soverato - Cbf Balducci Hr Macerata Itas Ceccarelli Group Martignacco - Omag-Mt S.Giovanni In Marignano Ipag Sorelle Ramonda Montecchio - Futura Volley Giovani Busto Arsizio Volley Hermaea Olbia - Lpm Bam Mondovì Olimpia Teodora Ravenna - Cda Talmassons