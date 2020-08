Albese Volley Cristaino Mucciolo: “Sono davvero contento della squadra che ha allestito la società”

Albese Volley è già carico il tecnico della prima squadra brianzola di serie B1 femminile.

Albese Volley “Non vedo l’ora di ritornae in palestra: non ci nascondiamo vogliamo essere protagonisti”

E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia in casa dell’Albese Volley verso il giorno del raduno ufficiale della prima squadra di serie B1 femminile in programma per lunedì 31 agosto. A meno di due settimane dal primo appello chi è già carico è proprio il coach della Tecnoteam, il confermatissimo Cristiano Mucciolo rientrato dalle vacanze in grande forma: “Innanzitutto – sottolinea il coach – sono davvero felicissimo della sqiadra allestita dalla società perchè l’ossatura-base è stata confermata ma altrettanto contento per i nuovi acquisti che ora dovremo imparare a conoscere passo passo durante gli allenamenti. Non vedo l’ora di ripartire in palestra per riprendere il nostro cammino che è stato bruscamente interrotto dall’emergenza sanitaria a febbraio. Un peccato anche se giustamente è arrivato lo stop”. Si attende ora la composione dei gironi di B1 femminile 2020/21: “Aspettiamo la composizione, ma una idea ce l’abbiamo già – dice Mucciolo -. Dovrebbero essere divisi per aree geografiche. Sarà una stagione più breve, e per questo più difficile: poche possibilità di errore. Partiamo con l’obiettivo di fare un campionato competitivo. Non ci vogliamo nascondere, siamo carichi per continuare o ricominciare a seconda dei punti di vista il percorso che abbiamo interrotto a febbraio”. L’ultimo pensiero del coach è per i tanti tifosi della Tecnoteam: ”Misure anti-Covid permettendo, spero di rivederli al palazzetto nel più breve tempo possibile. Loro sono stati fantastici sempre, lo scorso anno, ci hanno dato una grande mano. Mi auguro di averli presto in palestra a sostenerci. Per noi sono come una ottima “benzina”, una presenza sempre importante. Ciao a tutti, a presto”.