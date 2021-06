Albese Volley Cristiano Mucciolo coach Tecnoteam: "A Cremona sarà battaglia su ogni pallone"

Albese Volley oggi in programma gara 1 di semifinale playoff di serie B1 donne.

Albese Volley gara 1 stasera in trasferta ore 18, gara 2 in casa mercoledì 8 giugno alle ore 21

L'attesa è finita in casa dell'Albese Volley che questa sera, sabato 5 giugno, aprirà la serie di semifinale playoff di B1 femminile quando alle ore 18 scenderà sul campo di Cremona per sfidare in gara1 l'Esperia. Ricordiamo che la Tecnoteam è arrivata a questo secondo turno eliminando con un secco 2-0 Ostiano mentre il team cremonese ha faticato maggiormente per eliminare la Visette Settimo Milanese al golden Set. Ricordiamo che la serie è stat rinviata per i problemi di covid che hanno colpito l'Esperia. La gara di andata si sarebbe infatti dovuta giocare sabato scorso ad Albese e oggi si sarebbe giocato il ritorno. Gara 2 invece è in programma mercoledì 9 ad Albese dove in caso di parità sarà disputato un golden set decisivo. Entrambe le gare saranno a porte chiuse ma i tifosi potranno seguirle in diretta sulla pagina facebook dell'Albese Volley. La vincente sfiderà in finalissima per la promozione in A2 la vincente della semifinale Palau-Picco Lecco che in questo momento vede le sarde avanti 1-0.

Così presenta la gara di questa sera Cristiano Mucciolo coach Tecnoteam: "Dopo una settimana senza giocare ci siano allenati bene e preparati per disputare questa partita molto interessate perchè l'Esperia avrà recuperato anche i giocatori postivi al covid. E quindi una partita molto affascinante tra due squadre che hanno fatto un buonissimo campionato. Sarà una battaglia su ogni pallone. Gara 1 conta tanto e potrà portare vantaggi a seconda del risultato. Comunque sia se vogliamo passare il turno dobbiamo provare a vincere e basta".