Albese Volley Cristiano Mucciolo coach Tecnoteam: “Bene ma ora pensiamo al derby con Lecco”

Albese Volley buon momento per la società brianzola in vetta al girone di B1 donne.

Albese Volley “Sabato ci aspetta un gara difficile, vogliamo vincere per il primato e vendicare il ko dell’andata”

L’Albese Volley si gode il momento e il suo fresco primato nel girone, senza facili entusiasmi ma con i piedi ben saldi per terra. C’è soddisfazione ma anche grande concentrazione come predica per primo coach Cristiano Mucciolo che torna sull’ultimo successo ad Orago: “Alla fine è stata una partita più semplice del previsto, per fortuna. Per merito nostro è andata via liscia e l’abbiamo giocata bene dall’inizio alla fine senza particolari problemi. Sono davvero contento. anche perché abbiamo avuto come al solito ottime risposte dalla panchina. Ora la testa va già al derby di sabato prossimo con la Picco Lecco. Sappiamo che sarà difficile ma il fatto che abbiano perso non ci interessa molto, è più un problema loro. Da parte nostra sapevamo già che per arrivare prime nella classifica sommata dei due gironi avremmo dovuto battere Lecco a prescindere e poi vincere l’ultima gara. Quindi ci faremo trovare pronti sabato sarà difficile ma proveremo a mantenere il primo posto e “vendicare” la sconfitta dell’andata”.

Il programma del 9° turno di B1 femminile

Sabato 20 marzo ore 21 Tecnoteam-PIcco Lecco, Palau-Novate; domenica 21 Orago-Settimo Milanese.

CLASSIFICA GIRONE B1

Tecnoteam Albesevolley 22 punti; Picco Lecco 21; Capo d’Orso Palau 14; Visette Settimo Milanese 6; Mondialclima Orago5; Coop. Novate 4.

CLASSIFICA GIRONE B2:

Esperia Cremona 22 punti (come noi); Cbl Costa Volpino 14; Crv Ostiano 13; Abo Offanengo 8; Don Colleoni Trescore 6; Lemen Almenno 3.

Ricordiamo che nella seconda fase del campionato si giocheranno scontri diretti di sola andata tra le squadre dei due gironi per avere poi una classifica finale definitiva per la promozione ed ammesse ai play-off. Le retrocessioni invece ricordiamo sono state bloccate dalla federazione per questa stagione.