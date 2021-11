Albese Volley Cristiano Mucciolo coach Tecnoteam: "Sono molto curioso di giocare la sfida con Mondovì"

Pallavolo femminile in campo

Albese Volley verso il penultimo turno d'andata del campionato di A2 donne.

Albese Volley "Affrontiamo una squadra forte seconda in classifica ma arriviamo da un momento buono e siamo in crescita"

Ultime sedute di rifinitura per l'Albese Volley in vista del 10° turno di campionato, penultimo d'andata di serie A2 donne, che vedrà la squadra di coach Cristiano Mucciolo domenica 28 novembre rendere visita alla seconda forza del girone B la Lpm Bam Mondovì una delle pretendenti alla vittoria finale del torneo. Con la Tecnoteam impegnata alle 17 in Piemonte il cartellone domenicale prevederà altre gare importanti anche per le qualificazioni alla Coppa Italia. Così coach Cristiano Mucciolo presenta la sfida di domenica che attende la sua Tecnoteam:

"Mondovì è una squadra molto forte ma sono curioso di vedere come giocheremo contro la seconda in classifica perché arriviamo da un momento buono. Sappiamo che il nostro campionato non sarà facile e non possiamo pensare di raggiungere il nostro obiettivo con facilità ma sono curioso di sapere cosa sapremo fare anche a livello mentale e di consapevolezza contro Mondovì. Conosco molto bene società e ambiente del club piemontese, so che è molto difficile da espugnare quel palazzetto: sarà una gara complicata ma sono curioso di giocarla e di vedere cosa ne verrà fuori. Stiamo migliorando in ogni giornata ma sappiamo bene che il campionato di serie A2 è tosto e ancora molto lungo".

Programma del 10° turno penultimo d'andata del girone B

Dom 28/11 ore 17:00

Lpm Bam Mondovi’ – Tecnoteam Albese Volley Como

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Cda Talmassons

Anthea Vicenza – Ranieri International Soverato

Egea Pvt Modica – Club Italia Crai (ore 15:30)

CLASSIFICA del girone B

Cda Talmassons 21; Lpm Bam Mondovi’ 20; Eurospin Ford Sara Pinerolo 20; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 18; Itas Ceccarelli Group Martignacco, Tecnoteam Albese Volley Como 13; Ranieri International Soverato 11; Anthea Vicenza 10; Club Italia Crai 5; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4; Egea Pvt Modica 0.