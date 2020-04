Albese Volley Cristiano Mucciolo: “Proseguendo ci saremmo divertiti un sacco”

Albese Volley il commento del coach Tecnoteam dopo lo stop definitivo dei campionato di B1 donne.

Albese Volley “E’ stato un piacere e un onore, spero si possa riprendere il cammino interrotto”

La sospensione definitiva decisa dalla Fipav ha interrotto la grande avventura dell’Albese Volley nel momento più bello. Capolista nel girone A del campionato di serie B1 femminile, la Tecnoteam ha dovuto dire addio ai suoi sogni di gloria e in tutto l’ambiente è rimasto l’amaro in bocca anche se tutti si aspettavano un epilogo del genere. Il primo a non farsi illusioni era il coach Cristiano Mucciolo che in un’intervista a Prima Como alla vigilia di questa decisione della Fipav si era così espresso quasi profeticamente: “Avrei tanta voglia di finire questo campionato magari con qualche formula particolare perché non mi piace lasciare le cose a metà però siamo tutti convinti che purtroppo la stagione agonistica sia finita qua. Io spero che non sia così ma penso sarà così”. E così è stato dopo poche ore. Ecco perchè a distanza di qualche giorno coach Mucciolo ha voluto salutare dirigenza, squadra e tifosi con un saluto che vuole essere solo un arrivederci. Con la speranza di tornare ad allenare un gruppo che ha dato grandi soddisfazioni.

Il saluto di coach Cristiano Mucciolo alla Tecnoteam

“Finisce qui, un peccato certo. Avevo, anzi avevamo tutti, ottime sensazioni anche se non so cosa sarebbe potuto accadere. Di sicuro, se proseguivamo la stagione, ci saremmo divertiti un sacco. E con noi i tifosi sempre meravigliosamente vicino a noi. E’ stato un piacere ed un onore lavorare con tutti voi. Spero si possa riprendere il cammino che è stato interrotto in questo inizio di 2020“.

