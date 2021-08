Albese Volley debutto a Soverato il 10 ottobre

Albese Volley diramato il calendario di serie A2 donne 2021/22.

Albese Volley per la squadra brianzola esordio casalingo a Casnate il 17 ottobre contro Club Italia

Mentre l'Albese Volley prosegue nella sua preparazione sotto la regia dello staff di coach Cristiano Mucciolo, ecco che la Lega di pallavolo serie A femminile ha diramato il calendario completo della nuova stagione di serie A2. La Tecnoteam debutterà in trasferta a Soverato il 10 ottobre mentre esordirà in casa al Palafrancescucci di Casnate, il 17 ottobre contro il Club Italia.

Questo il calendario completo del girone B di serie A2 donne

1^ GIORNATA – ANDATA 10 ottobre 2021 – RITORNO 19 dicembre 2021

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Volley Soverato – Tecnoteam Albese Volley Como

CDA Talmassons – Anthea Vicenza

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – LPM BAM Mondovì

Egea PVT Modica – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Riposa: Club Italia Crai

2^ GIORNATA – ANDATA 17 ottobre 2021 – RITORNO 26 dicembre 2021

LPM BAM Mondovì – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Itas Ceccarelli Group Martignacco – CDA Talmassons

Tecnoteam Albese Volley Como – Club Italia Crai

Anthea Vicenza – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Egea PVT Modica

Riposa: Volley Soverato

3^ GIORNATA – ANDATA 24 ottobre 2021 – RITORNO 9 gennaio 2022

LPM BAM Mondovì – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Volley Soverato – Eurospin Ford Sara Pinerolo

CDA Talmassons – Tecnoteam Albese Volley Como

Club Italia Crai – Anthea Vicenza

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Egea PVT Modica

Riposa: Itas Ceccarelli Group Martignacco

4^ GIORNATA – ANDATA 31 ottobre 2021 – RITORNO 16 gennaio 2022

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Club Italia Crai

Tecnoteam Albese Volley Como – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Anthea Vicenza – LPM BAM Mondovì

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Volley Soverato

Egea PVT Modica – CDA Talmassons

Riposa: Eurospin Ford Sara Pinerolo

5^ GIORNATA – ANDATA 3 novembre 2021 – RITORNO 23 gennaio 2022

LPM BAM Mondovì – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Volley Soverato – Egea PVT Modica

Club Italia Crai – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Anthea Vicenza – Tecnoteam Albese Volley Como

Riposa: CDA Talmassons

6^ GIORNATA – ANDATA 7 novembre 2021 – RITORNO 30 gennaio 2022

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Anthea Vicenza

Volley Soverato – CDA Talmassons

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Tecnoteam Albese Volley Como – Egea PVT Modica

LPM BAM Mondovì – Club Italia Crai

Riposa: Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

7^ GIORNATA – ANDATA 14 novembre 2021 – RITORNO 6 febbraio 2022

CDA Talmassons – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Volley Soverato

Anthea Vicenza – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Club Italia Crai

Egea PVT Modica – LPM BAM Mondovì

Riposa: Tecnoteam Albese Volley Como

8^ GIORNATA – ANDATA 17 novembre 2021 – RITORNO 13 febbraio 2022

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Club Italia Crai – Volley Soverato

Tecnoteam Albese Volley Como – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – CDA Talmassons

Egea PVT Modica – Anthea Vicenza

Riposa: LPM BAM Mondovì

9^ GIORNATA – ANDATA 21 novembre 2021 – RITORNO 20 febbraio 2022

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Volley Soverato – LPM BAM Mondovì

CDA Talmassons – Club Italia Crai

Tecnoteam Albese Volley Como – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Anthea Vicenza – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Riposa: Egea PVT Modica

10^ GIORNATA – ANDATA 28 novembre 2021 – RITORNO 27 febbraio 2022

LPM BAM Mondovì – Tecnoteam Albese Volley Como

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – CDA Talmassons

Anthea Vicenza – Volley Soverato

Egea PVT Modica – Club Italia Crai

Riposa: Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

11^ GIORNATA – ANDATA 5 dicembre 2021 – RITORNO 6 marzo 2022

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Egea PVT Modica

Volley Soverato – Itas Ceccarelli Group Martignacco

CDA Talmassons – LPM BAM Mondovì

Club Italia Crai – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Tecnoteam Albese Volley Como – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Riposa: Anthea Vicenza

Formula del campionato 2021/22

Al Campionato di Serie A2 Femminile partecipano 22 squadre, suddivise in due Gironi da 11 squadre. La Regular Season è composta da 22 giornate complessive, ogni giornata una formazione osserva il turno di riposo. L’inizio è fissato per il weekend del 9-10 ottobre, contemporaneamente alla Serie A1, mentre l’ultima giornata si disputerà il 6 marzo 2022. Al termine della Regular Season, le vincitrici dei due Gironi si sfideranno in una serie di finale, al meglio delle 5 partite, per decretare la prima squadra promossa in Serie A1. La perdente della finale rientrerà in corsa nelle semifinali dei Play Off Promozione, a cui accederanno le formazioni classificate dal 2° al 7° posto di ogni girone e che si giocheranno dal principio alla fine al meglio delle tre gare: le 12 contendenti daranno vita a sei ottavi di finale, quindi le sei superstiti si affronteranno nei quarti di finale e alle tre che passeranno il turno si aggiungerà appunto la perdente della finale promozione. Quindi semifinali e finale, sempre al meglio delle tre gare, con ultimo match in calendario nel weekend del 21-22 maggio. La vincitrice dei Play Off Promozione sarà la seconda squadra promossa in Serie A1. Le squadre che termineranno la Regular Season tra l’8^ e l’11^ posizione (8 totali) confluiranno nella Pool Salvezza, in cui ogni formazione affronterà, su gare di andata e ritorno, solo le avversarie provenienti dall’altro girone per 8 giornate complessive. Inoltre le prime 6 squadre di ogni raggruppamento al termine del girone di andata di Regular Season si qualificheranno alla Coppa Italia di Serie A2 che si disputerà dopo il termine del girone di andata di Regular Season.