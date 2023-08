Albese Volley: è iniziata la terza settimana di preparazione per il club brianzolo di A2 donne.

Albese Volley: definite le prime due amichevoli della Tecnoteam con Piacenza e Vero Volley Milano

Dopo un paio di giorni di riposo oggi è iniziata la terza settimana di lavoro per l'Albese Volley che ha ripreso a sudare e faticare agli ordini dello staff guidato da coach Mauro Chiappafreddo.

Oggi doppia seduta di allenamento: al mattino in sala pesi e al pomeriggio in palestra. Ad affiancare lo staff anche il preparatore atletico Matteo Ferrari che ha un ruolo determinante in questa fase di preparazione.

Intanto la società albesina ha fissato le prime due amichevoli pre stagionali: la prima uscita è in programma giovedì prossimo 7 settembre presso la palestra amica del PalaPedretti di Albese dove la Tecnoteam ospiterà la squadra di B1 della Volley Academy Piacenza.

Il secondo allenamento congiunto invece è in programma per sabato 9 settembre alle ore 15.30 in trasferta sul campo dell'Arena di Monza dove il team di coach Chappafreddo renderà visita alla Vero Volley Milano formazione di serie A1.

Ricordiamo che invece il debutto ufficiale nel campionato 2023/24 di serie A2 capitan Veneriano e compagne lo giocheranno in casa a Casnate l'8 ottobre contro la Futura Volley Busto Arsizio.