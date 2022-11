Albese Volley, deluso coach Chiappafreddo: "Tecnoteam serve più coraggio e voglia di vincere"

Albese Volley: dopo l'ultimo ko a Montale, le reazioni dallo spogliatoio brianzolo.

Si mastica ancora amaro nello spogliatoio dell'Albese Volley dopo la sconfitta patita nel weekend scorso sul campo della Emilbronzo 2000 Montale. Chi non l'ha digerita benissimo questo nuovo ko è stato il coach albesino Mauro Chiappafreddo:

"Peccato per la sconfitta di Modena era una partita alla nostra portata. Per vincere però bisogna avere coraggio e voglia di vincere cosa che nella seconda parte di gara a Modena non abbiamo avuto. E pensare che nel secondo set siamo tornati in gara facendo un grande recupero. Nel terso set però siamo rientrati poco convinti, poco lucidi e poco cattivi commettendo una serie di errori. Ripeto per vincere questo tipo di partite ci vuole più coraggio e non cedere le armi. La cosa positiva è stato l'apporto delle nostre giovani che in campo quando chiamate in causa sono state brave".