Albese Volley domani ultimo test per la Tecnoteam a Casnate contro il Volley Pinerolo

Pallavolo femminile

Albese Volley si avvicina il debutto del club brianzolo nel campionato di serie A2 donne.

Albese Volley oggi intanto si volege a Modena la presentazione dei campionati femminili 2021/22

L'Albese Volley ha ormai nel mirino il debutto nel campionato di serie A2 in programma per domenica 10 ottobre a Soverato. Nel frattempo la squadra diretta da coach Cristiano Mucciolo prosegue senza soste la sua preparazione e la sua lunga serie di amichevoli preseason. Così dopo la vittoria nel Torneo internazionale Città di Lugano e lo scrimmage casalingo contro il Volley Lugano, la Tecnoteam si appresta a giocare un altro test precampionato, l'ultimo, sabato 2 ottobre proprio sul parquet del Palafrancescucci dove disputerà le partite interne di questa stagione. Sabato 2 ottobre infatti le ragazze di coach Muccilo ospiteranno l'ultimo allenamento congiunto contro il Volley Pinerolo alle ore 17 (ingresso libero con Green Pass), poi testa alla prima giornata nella nuova categoria prevista per il 10 ottobre a Soverato. Ricordiamo invece che la prima gara di campionato al PalaFrancescucci di Casnate, è in programma per il 17 ottobre contro il Club Italia Crai femminile.

Oggi presentazione dei campionati di volley femminile 2021/22

Intanto proprio oggi presso la sede del Museo Enzo Ferrari di Modena e in diretta su Raisport va in scena la tradizonale presentazione dei campionati di serie A di volley femminile 2021/22 organizzata da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport. Tanti gli ospiti prestigiosi a cominciare dalla fresche campionesse d'Europa con la nazionale italiana. Presente anche l'Albese Volley con la capitana Carlotta Zanotto ed il Ds Mozzanica. Una grande festa che farà da prologo alla Supercoppa Italiana di A1, primo trofeo stagionale in palio, che si giocherà sabato 2 ottobre alle 17.30 nello storico impianto del PalaPanini di Modena,