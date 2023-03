Albese Volley: che notizia in casa brianzola verso l'ultima gara di regular season di A2.

Albese Volley: domenica accesso gratis a Casnate per assistere a Tecnoteam-Sassuolo

Fervono i preparativi in casa dell'Albese Volley in vista dell'ultima gara di stagione regolare del campionato di serie A2 femminile. E mentre la Tecnoteam lavora sodo agli ordini di coach Mauro Chiappafreddo per affrontare al meglio il Sassuolo sul parquet amico di Casnate, la società e il presidente Graziano Crimella hanno voluto fare un grande regalo ai tifosi: domenica l'accesso al PalaFrancescucci sarà libero per tutti.

Il presidente Crimella ha deciso di fare entrate tutti i tifosi senza pagare il biglietto per avere un caldo incitamento: con un successo infatti la Tecnoteam si garantirebbe la salvezza sicura senza guardare al risultato di Lecco - Olbia. Intanto la squadra albesina lancia un messaggio social ai tifosi:

"Vi aspettiamo numerosi, abbiamo bisogno di voi sugli spalti di Casnate potete fare la differenza"

Il programma dell'11° turno ultimo di ritorno girone A serie A2 donne

Domenica 5 marzio ore 17

D&a Esperia Cremona – Itas Trentino, Orocash Lecco – Volley Hermaea Olbia, Tecnoteam Albese Volley Como – Bsc Materials Sassuolo, Club Italia – Futura Giovani Busto Arsizio,

Chromavis Eco Db Offanengo – Lpm Bam Mondovì, Emilbronzo 2000 Montale – Valsabbina Millenium Brescia.

Classifica del Girone A serie A2 donne

Itas Trentino 53 (17 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 48 (16 – 5); Bsc Materials Sassuolo 45 (15 – 6); Futura Giovani Busto Arsizio 42 (14 – 7); Lpm Bam Mondovi’ 42 (14 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 27 (10 – 11); Volley Hermaea Olbia 27 (10 – 11); D&a Esperia Cremona 24 (7 – 14); Orocash Lecco 22 (7 – 14); Chromavis Eco Db Offanengo 21 (7 – 14); Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 15); Club Italia 9 (3 – 18).