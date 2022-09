Albese Volley: domenica oltrefrontiera per la Tecnoteam che gioca a Lugano

Albese Volley: quarto test precampionato per la squadra brianzola di serie A2 donne.

Albese Volley: la squadra di coach Mauro Chiappafreddo svolgerà un nuovo allenamento congiunto in Canton Ticino

Torna in campo oggi l'Albese Volley, per affrontare il suo quarto test amichevole pre campionato: e lo farà oltre frontiera. Oggi, infatti, la Tecnoteam svolgerà un allenamento congiunto interessante e di valenza internazionale ospite sul campo del Lugano, formazione svizzera di buon livello.

Per coach Mauro Chiappafreddo un'ulteriore occasione per oliare meccanismi e soluzioni di gioco dopo le buone prestazioni offerte dalle sue ragazze nei primi tre test vinti con Vero Volley Monza, Legnano e Club Italia giocati sotto gli occhi di un soddisfatto presidente Graziano Crimella che ha così commentato: " Sono veramente molto contento del lavoro e della già buona intesa in campo. Bravissime tutte e staff. Ora attendiamo il test di oggi a Lugano".

Calendario pre campionato della Tecnoteam 2022/23

Mercoledì 14 settembre Vero Volley Monza-Albese 1-3

Sabato 17 settembre Albese-Legnano 4-0

Giovedì 22 settembre Club Italia-Albese 2-3