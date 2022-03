Albese Volley dopo 4 belle stagioni si separano le strade della Tecnoteam e coach Cristiano Mucciolo

News importanti dalla pallavolo femminile

Albese Volley comuncato ufficiale del club brianzolo di serie A2 donne.

Albese Volley comunicato ufficiale del club brianzolo di serie A2 donne

Albese Volley una decisione consensuale tra la società albesina e il tecnico condottiero di un quadriennio esaltante

A pochi giorni dall'eliminazione dai playoff del campionato di serie A2 femminile, arriva una notizia bomba dal quartier generale dell'Albese Volley. Si separano infatti le strade del club albesino e del coach Cristiano Mucciolo dopo quattro stagioni vissute intensamente e caratterizzate da tantissimi ottimi risultati tra cui la promozione in A2 dello scorsa stagione ma anche la salvezza anticipata condita dalla qualificazione ai playoff in quest'ultimo campionato. Ora si attende di conoscere il nome del nuovo capo allenatore che guiderà nella prossima stagione la Tecnoteam in serie A2 femminile.

Il comunicato ufficiale di Albese Volley

La Tecnoteam Albese Volley Como annuncia che, dopo quattro stagioni come capo-allenatore, Cristiano Mucciolo non farà più parte dell'organico per la nuova stagione agonistica in serie A2. Una decisione presa dalla società, in accordo col tecnico, subito dopo la fine della stagione agonistica, ricca di soddisfazioni con la salvezza ed i play-off.