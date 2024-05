Albese Volley: dopo due anni Irene Baldi torna alla Tecnoteam come banda

Dopo sei nuovi innesti e tre conferme importanti ecco che l'Albese Volley ha annunciato un gradito ritorno che andrà a puntellare la squadra che parteciperà al campionato di serie A2 femminile 2024/25. Dopo due stagioni giocate in B1 alla Don Colleoni di Trescore, torna vestire la maglia della Tecnoteam Irene Baldi che nel recente passato era stata protagonista della storica promozione in A2 di Albese e l'annata seguente di un'altra ottima stagione. Irene piemontese di Novara nata 8 settembre 2000, 175 cm di altezza aveva iniziato a giocare come opposta ma ora, dopo le due annate a Trescore, torna ad Albese nel ruolo di banda. Baldi va così ad affiancare le confermate Giorgia Bernasconi, Martina Veneriano e Marika Longobardi oltre alle sei nuove arrivate Carola Colombino, Sara Tajè Giorgia Mazzon, Rebecca Rimoldi, Laura Grigolo e Ylenia Pericati.