Albese Volley: dopo due stagioni Cecilia Nicolini lascia la Tecnoteam, il grazie del "pres" Crimella

All'indomani degli annunci dei primi due colpi in entrata per la stagione 2024/25 che portano i nomi altisonanti della schiacciatrice Laura Grigolo e del libero Ylenia Pericati in casa dell'Albese Volley è il momento di salutare una giocatrice che ha vestito i suoi colori nelle ultime due annate sportive. Si tratta della palleggiatrice Cecilia Nicolini che nella prossima stagione non sarà più il palleggiatore della Tecnoteam.

Così ha voluto salutarla pubblicamente il presidente Graziano Crimella

"Dopo due stagioni si dividono le nostre strade. Due anni in cui Ceci ha donato tutta se stessa alla maglia n 4 che ha indossato. Una buona parte del merito se soprattutto in questo ultimo campionato abbiamo ottenuto questo meraviglioso risultato va condiviso con lei. La sua personalità, il suo agonismo e la sua classe sono state un esempio sempre per le sue compagne. Un grosso ringraziamento ed un augurio per il suo futuro sportivo è il minimo che la società possa fare. Grazie di cuore Ceci".

Nicolini si aggiunge sul fronte partenze a quelle di Denise Meli e Silvia Fiori.