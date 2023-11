Albese Volley: dopo il punto pesante a Montichiari ora le Tecnoteam si concentra su Bologna

Oggi torna al lavoro l'Albese Volley che archiviata la sconfitta al tie break subita nel turno infrasettimanale a Montichiari, ora si concentra sul prossimo impegno di domenica 5 in casa contro Vtb Fcredil Bologna. Su questa linea la capitana della Tecnoteam Martina Veneriano:

"Peccato per la sconfitta contro Brescia, si poteva portare a casa il punteggio pieno su un campo difficile. Molta qualità fino al terzo set poi però abbiamo avuto un grosso calo dal quale non ci siamo più riprese ed da lì è diventata un'altra partita. Peccato dispiace un p0' ma portiamo a casa un punto importante e ora pensiamo a domenica quando ospiteremo una squadra molto insidiosa come Bologna".

Al capitano fa eco anche coach Mauro Chiappafreddo che vuole vedere il bicchiere mezzo pieno:

"Il risultato non ci è stato favorevole ma abbiamo conquistato un punto importante giocando due set di altissimo livello poi siamo calati e non siamo più riusciti a rientrare in partita. Mi tengo stretto non solo il punto ma anche il gioco della prima parte. Stiamo cercando di inserire al meglio le nuove e voglio fare i complimenti alla squadra che lavora sempre bene con grande volontà ma ora pensiamo solo a Bologna".