Albese Volley doppia amichevole positiva per la Tecnoteam nel weekend

Albese Volley continua l'intenso precampionato del club brianzolo di A2 femminile.

Albese Volley successi della squadra di coach Mucciolo sabato contro team Danimara e domenica con la Picco Lecco

Weekend in campo per l'Albese Volley che tra sabato 18 e domenica 19 ha giocato due nuove amichevoli precampionato. La Teconteam nella giornata di sabato ha disputato a Mariano un allenamento congiunto con il Team Danimarca. Per la squadra di coach Mucciolo è stato un buon test vinto sui quattro set disputati con i seguenti parziali 25-18; 25-18; 25-13; 25-23 (quarto aggiuntivo). Un test in cui ha avuto spazio tutto il roster: buon impatto sulla gara anche delle giovani Lualdi e Nardo che hanno avuto molti minuti in campo. Meno di 24 ore dopo alle 16 di domenica 19 la Tecnoteama è tornata sul campo di Mariano dove ha giocato un altro scrimmage contro la Picco Lecco già incontrata pochi giorni fa al Bione. Se il primo allenamento congiunto con la Picco era finito in parità quello di ieri ha visto il successo della Tecnoteam per 3-1 con ampia rotazione di tutta la rosa a disposizione di coach Cristiano Mucciolo che al termine della due giorni in palestra non ha nascosto la sua soddisfazione : "Abbiamo avuto tante buone indicazioni e proseguiamo sulla strada della nostra crescita"

Questo il tabellino di Tecnoteam-Picco Lecco 3-1 parziali: 25 21; 23 25; 25-17: 25-20.