Albese Volley, doppio colpo per la Tecnoteam che vince e si qualifica per la Coppa Italia 

Pallavolo femminile risultati

Si è chiuso il girone d'andata del campionato di serie A2 donne.

Albese Volley: si è chiuso il girone d'andata del campionato di serie A2 donne.

Albese Volley: il successo netto di ieri contro Catania ha regalato alle brianzole gli ottavi di finale contro la Futura Busto

Si è chiuso in bellezza il girone d'andata del campionato di serie A2 per l'Albese Volley che ha centrato in un colpo solo la bella vittoria contro Catania ma anche la qualificazione per gli ottavi di Coppa Italia di categoria. La Tecnoteam ieri pomeriggio a Casnate ha superato in scioltezza con un netto 3-0 la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania chiudendo così al giro di boa al quinto posto nel girone B, posizione che nella griglia della Coppa Italia la vedrà sfidare domenica 12 dicembre negli ottavi di finale la Futura Volley Busto quarta nel girone A.

Le prime due classificate di ogni girone (A – Omag-MT San Giovanni in Marignano e Banca Valsabbina Millenium Brescia; B – Eurospin Ford Sara Pinerolo e LPM BAM Mondovì) sono direttamente qualificate ai quarti di finale.

OTTAVI DI FINALE

Le squadre classificate dal 3° al 6° posto al termine del girone di andata di Regular Season accedono agli ottavi di finale, da disputarsi in gara unica sul campo delle migliori classificate (si gioca domenica 12 dicembre 2021).

Accoppiamenti:

a) CBF Balducci Hr Macerata (3^A) – (6^B) Ranieri International Soverato

b) Futura Volley Giovani Busto A.(4^A) – (5^B) Tecnoteam Albese Volley Como

c) CDA Talmassons (3^B) – (6^A) Volley Hermaea Olbia

d) Ipag Sorelle Ramonda Montecchio (4^B) – (5^A) Green Warriors Sassuolo

Tabellino di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY-RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA 3-0

Parziali 25-22 25-19 25-17

TECNOTEAM: Gallizioli 7, Cialfi 3, Zanotto 15, Veneriano 9, Oikonomidou 17, Pinto 7, De Nardi (L), Baldi, Bocchino. Non entrate: Nardo, Scurzoni, Mocellin, Lualdi, Ghezzi (L). All. Mucciolo.

RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA: Bulaich Simian 14, Catania 4, Conti 7, Bordignon 5, Bertone 6, Bridi, Oggioni (L), Picchi 2, Conti. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: De Simeis, Chiriatti.

I risultati dell'11° turno ultimo d'andata del girone B

Sabato 4 dicembre Club Italia-Montecchio 3-0 (25-22, 25-17, 25-21)

Domenica 5 dicembre: TEcnotea, Catania 3-0 (25-22, 25-19, 25-17), PInerolo-Modica 3-0 (25-16, 25-20, 25-18), Soverato-Martignacco 3-0 (25-18, 25-18, 25-22), Talmassons-Mondovì 1-3 (23-25, 25-16, 21-25, 23-25)

Riposa: Anthea Vicenza

LE CLASSIFICHE

GIRONE B

Eurospin Ford Sara Pinerolo 26; Lpm Bam Mondovi’ 26; Cda Talmassons 24; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 18; Tecnoteam Albese Volley Como 16; Ranieri International Soverato 14; Itas Ceccarelli Group Martignacco 13; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai 11; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4; Egea Pvt Modica 0.

GIRONE A

Omag – Mt S.Giov. In Marignano 22; Banca Valsabbina Millenium Brescia 21; Cbf Balducci Hr Macerata 20; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 20; Green Warriors Sassuolo 19; Volley Hermaea Olbia 18; Sigel Marsala Volley 16; Olimpia Teodora Ravenna 15; Seap Dalli Cardillo Aragona 8; Assitec Volleyball Sant’Elia 6; Tenaglia Altino Volley 0;

Il programma del 1° turno di ritorno del GIRONE B

Sabato 18 dicembre ore 17:00

Tecnoteam Albese Volley Como – Ranieri International Soverato

Sabato 18 dicembre ore 18:00

Anthea Vicenza – Cda Talmassons

Domenica 19 dicembre ore 15:30

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Egea Pvt Modica

Domenica 19 dicembre ore 16:00

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Domenica 19 dicembre ore 17:00

Lpm Bam Mondovi’ – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Riposa: Club Italia CRAI