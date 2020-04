Albese Volley Ds Gabriele Mozzanica: “Squadra eccezionale..avremmo vinto il campionato”

Albese Volley l’analisi del direttore sportivo della Tecnoteam.

Albese Volley “Il futuro è ancora incerto ma noi la squadra la faremo di certo e se ci ripescassero in A2 chissà…”

Dopo tante giocatrci, il presidente Crimella e coach Gabriele Mucciolo anche il direttore sportivo Gabriele Mozzanica ha voluto portare il suo saluto a tutto l’ambiente dell’Albese Volley e fotografare la stagione della Tecnoteam fino alla sospensione del campionato dando anche uno sguardo al futuro.

L’analisi del DS Gabriele Mozzanica

“Per fortuna va tutto bene tra orto, giardino e passeggiate con il mio cane ma soprattutto sto rivedendo tutte le belle partite di quest’anno della nostra squadra. Le rivedo volentieri perché mi manca tanto la pallavolo”.

Peccato davvero perché in questi giorni si sarebbe chiusa la regular season che stavate vivendo da protagonisti.

“Stavamo vivendo una stagione eccezionale, almeno fino a quando si è potuta disputare. Possiamo parlare quasi di mezza stagione. Certo è che c’erano tutti i presupposti per continuare a fare bene e farla diventare una grande stagione. Ecco perché dispiace per come è andata a finire ma d’altra parte non ha colpa nessuno perché gli eventi non hanno permesso di continuare. E’ un peccato perché stavamo giocando davvero bene e stavamo crescendo. Sono convinto che saremmo arrivati fino alla fine e avremmo realizzato il nostro sogno senza passare dai playoff. Sì avremmo vinto questo campionato. Per come stamo giocando e stavamo crescendo e lo hanno dimostrato anche gli ultimi risultati e le ultime tre vittorie tutte per 3-0. Sono certo che avremmo continuato fino alla fine. Abbiamo avuto qualche difficoltà dopo Natale e dopo la sconfitta con Cremona poi però piano piano abbiamo ripreso a crescere e dalla vittoria con Biella non ci siamo più fermati. Non ci saremmo più fermati”.

Il momento più bello della stagione?

“La partita con Settimo dove non avevamo mai vinto anche se era solo la seconda giornata e non avevamo ancora oliato bene i meccanismi perché eravamo solo all’inizio. Ma è stata una grande vittoria”.

Quale il segreto di questa stagione?

“Penso il gruppo. Con il presidente Crimella e coach Mucciolo siamo riusciti ad assemblare una squadra eccezionale guardando non solo alle qualità sportive delle giocatrici ma anche quelle umane. E questo gruppo si è rivelato eccezionale in campo dove si è creata un’alchimia perfetta tra squadra e staff ma anche fuori realizzando iniziative sociali e benefiche. Ecco perchè ringrazio di cuore tutte le ragazze, i tecnici ma anche i fisioterapisti e il nostro preparatore atletico che lavorano nell’ombra ma sono fondatmentali”.

Il ds guarda anche al futuro.

“Anche se ora il futuro è incerto e nessuno sa ancora come si potrà riprendere. Penso purtroppo che ci sarà una moria di società. Non voglio essere tragico ma guardo in faccia alla realtà. Bisognerà soffrire un pò tutti pervhè anche la pallavolo risentirà di questa crisi economica è inevitabile. Ma sono fiducioso perché sono sicuro che la squadra la faremo non so ancora a quale livello ma la faremo. Poi se eventualmente ci arrivasse la proposta di ripescaggio in serie A2 la valuteremmo con attenzione perché questo salto lo avremmo affrontato sicuramente prima della pandemia. Ora bisognerà valutare e vedere cosa succederà ma sono fiducioso perchè abbiamo un grande presidente una persona eccezionale e unica”.

E’ tempo di ringraziamenti.

“Grazie ovviamente al presidente e alla sua famiglia, alle giocatrici e a tutto lo staff con cui si era creato ripeto un’alchimia speciale e perfetta. Sono stati tutti fondamentali e mi piacerebbe riportare tutti il prossimo anno ancora ad Albese. Poi un grazie speciale ai nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto in casa. Abbiamo avuto sempre un gran pubblico, è stato bellissimo. Ma soprattutto grazie anche a quei fedelissimi che non sono mai mancati anche in trasferta, sono davvero eccezionali.”

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU