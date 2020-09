Albese Volley, due giornate di prove aperte di minivolley con la CS Alba

Albese Volley pronta a partire l’attività per le baby cestite del club brianzolo.

Albese Volley invito rivolto per le nate dal 2009 al 2014 per martedì 29 settembre e 6 ottobre

Mentre la prima squadra da settimane sta sgobbando e sudando in vista dell’esordio nel campionato di serie B1 femminile 2020/21, in casa dell’Albese Volley scalda i motori anche il minivolley. La società del presidente Graziano Crimella che da sempre cura attentamente il settore giovanile, ha organizzato incontri di prova rivolti solo alle nuove bimbe nate dal 2009 al 2014 che si svolgeranno martedì 29 settembre e martedì 6 ottobre dalle ore 18 alle 20 presso la palestra istituto San Vincenzo di Albese. Tutte le bambine interessate dovranno arrivare in palestra già cambiate con mascherina in volto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente il 3388108068, Maurizia Riva.