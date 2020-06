Albese Volley, è quasi fatta la Tecnoteam 2020/21

Albese Volley, grandi manovre del club del presidente Graziano Crimella.

Albese Volley 2 acquisti, 6 conferme e a breve gli ultimi rinforzi per il campionato B1 femminile

Il marcato è a buon punto in cas dell’Albese Volley. Aspettando di sapere come e quando ripartirà il campionato di serie B1 femminile 2020/21, la società del presidente Graziano Crimella si è messa tempestivamente in moto per costruire la nuova Tecnoteam che di fatto è quasi fatta Otto già le pedine messe nel roster 2020/21 affidato al confermatissimo coach Cristiano Mucciolo. Due i colpi di mercato messi a segno e portano i nomi pesanti di Caterina Cialfi al palleggio e di Michela Gallizioli come centrale che fanno ad affiancare le confermate Gabbiadini, Zanotto e Bocchino (bande), di Badini (centrale), di Facco (opposto) e del libero Rolando. Saranno loro l’ossatura della squadra che parteciperà con non poche ambizioni al campionato di B1 femminile con l’intento di riprendere da dove si era interrotto prima dell’emergenza Covid 19. Il roster sarà poi completato con alcune ragazze giovani e nei prossimi giorni gli ultimi acquisti. Non confermate invece l’ex capitana Fabiola Facchinetti, Sonia Galazzo, Ylenia Migliorin, Giorgia Besana e Samantha Amicone.