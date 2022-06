Albese Volley ecco Federica Stroppa e Alessia Conti: le due nuove opposte della Tecnoteam 

Albese Volley doppio colpo di mercato per il club del presidente Crimella in serie A2 donne.

Albese Volley alla corte di coach Mauro Chiappafreddo due giocatrici di valore, esperienza e talento che rinforzano la rosa

Doppio colpo in entrata messo a segno dagli uomini mercato dell'Albese Volley. Il Presidente Crimella e il Ds Mozzanica d'intesa con il neo-coach Mauro Chiappafreddo hanno infatti ingaggiato nel giro di pochi giorni prima l'opposta bresciana (classe 97) Federica Stroppa da poco promossa in serie A1 con Macerata e quindi la pari ruolo trentina classe 2003 Alessia Conti che nell'ultma annata sportiva ha giocato a Catania proprio sotto la regia di coach Chiappafreddo. Due nuovi opposti di valore che vanno a rafforzare la Tecnoteam e che arrivano dopo le conferme delle due bande Alice Nardo e Chiara Pinto, delle centrali Michela Gallizioli e Martina Veneriano, il ritorno del libero Elena Rolando e l'innesto dell'esperta palleggiatrice Cecilia Nicolini . Una rinnovata Tecnoteam che si sta delineando come molto interessante sotto la condunzione tecnica dell'esperto Chiappafreddo e con la grande voglia di essere ancora protagonista della stagione 2022/23 sui campi della serie A2.