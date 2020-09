Albese Volley, ecco la nuova squadra B1 femminile

Albese Volley, si è svolta ieri la passerella della nuova squadra di B1 femminile al Tennis Como.

Albese Volley, personaggi e istituzioni a portare il saluto alle giocatrici

Si è svolta ieri, sabato 26 settembre, presso la suggestiva cornice del Tennis Como di Villa Olmo, la presentazione ufficiale dell’Albese Volley che parteciperà al campionato di serie B1 femminile 2020/21. Assenti i tifosi alla passerella ufficiale della squadra allenata da Cristiano Mucciolo, ma oltre al presidente Graziano Crimella sono intervenuti molti personaggi e istituzioni per portare il loro saluto benaugurante in vista della nuova stagione. Per il secondo anno di fila sul campo centrale di Villa Olmo a dare il benvenuto ci ha pensato la presidente del Tennis Chiara Sioli:”Siete i benvenuti sempre”. Il presidente Graziano Crimella ha ringraziato:”Location bellissima, ci ha portato fortuna lo scorso anno: Ospitalità al top, siamo onorati di essere di nuovo”.

Come detto istituzioni presenti al gran completo, da Marco Galli, assessore allo sport del comune di Como:”Sono felice di essere qui, ringrazio il presidente Crimella e voglio dire bravi ai vostri sponsor che vi sostengono. Siete una grande società!”.

Poi parola al sindaco di Albese Carlo Ballabio: “Un grosso in bocca al lupo alle ragazze” e a Tonino Primerano, assessore allo sport che ha assicurato una palestra più bella per le nostre prossime partite e ad Achille Mojoli, ex presidente Panathlon di Como:”Qui sento un grande gruppo e la voglia di fare bene. Bravi, noi saremo sempre al vostro fianco per un tifo positivo”. Nel corso della mattinata sono state poi presentate da capitan Gabbiadini e il libero Rolando le divise ufficiali 2020/21 che indosserà la Tecnoteam: blu con inserti gialli per la squadra, tutta gialla per liberi.