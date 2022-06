Albese Volley ecco l'annuncio: Mauro Chiappafreddo è il nuovo coach della Tecnoteam

Albese Volley la società brianzola ha scelto la nuova guida tecnica del team di A2 donne 2022/23.

Novità importante e molto attesa in casa dell'Albese Volley che ha annunciato il nome del nuovo allenatore che guiderà la Tecnoteam nella stagione 2022/23 in serie A2 femminile. Per sostituire e raccogliere l'eredità di Cristiano Mucciolo la scelta del presidente Crimella ed il Ds Mozzanica è caduta su Mauro Chiappafreddo. L'esperto tecnico umbro ha firmato l'accordo con la società albesina proveniente da Catania dove ha guidato nell'ultima stagione la Rizzotti Pallavolo Sicilia sempre in A2 femminile. Si apre così ufficialmente l'era di Chiappafreddo un allenatore molto apprezzato e conosciuto nel moviemneto: nato ad Amelia il 5 giugno 1974, vanta molte esperienze in A2 e in anche in A1. La sua carriera da capo alenetore lo ha visto nel 2010 alla Rebecchi Lupa Piacenza dopo stagioni da vice. Nel 2011/12 ha guidato il Biancoforno Volley Santa Croce in serie A2, poi nel 2012/13 l’MC Carnaghi Villa Cortese in serie A1, nel 2013/14 la Liu Jo Modena sempre in serie A1, nel 2014/15 l’A2 del Volley Soverato, dal 2015 al 2017 la Savino del Bene Scandicci in serie A1. Dopo un anno impegnato con il progetto giovanile Vap (Volley Academy Piacenza) Mauro nel 2019 è tornato in A2 dove ha guidato fino al 2o21 la Barricalla Cus Torino Volley per poi passare nell'ultima stagione come detto alla Rizzotti Pallavolo Sicilia sempre in A2 femminile. In carriera Chiappafreddo ha vinto come vice allenatore della Despar Perugia in serie A1 sia la la Supercoppa Italiana, nel 2007 che la Champions League, nel 2008. Senza dimenticare che è stato anche assistente allenatore della nazionale di Grecia nella stagione 2009/10. Insomma una guida esperta e di alto livello per la Tecnoteam che ora proseguirà nella sua opera di completamento della rosa 2022/23 dopo le conferme delle due bande Alice Nardo e Chiara Pinto, delle centrali Michela Gallizioli e Martina Veneriano, il ritorno del libero Elena Rolando e l'innesto dell'esperta palleggiatrice Cecilia Nicolini .