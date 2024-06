Albese Volley: Elena Radice per la terza stagione vestirà la maglia della Tecnoteam 

Nuova importante conferma in casa dell'Albese Volley. La società del presidente Graziano Crimella infatti ha annunciato in queste ore il rinnovo del giovane libero Elena Radice, classe 2004, che per la terza stagione vestirà ancora la casacca della Tecnoteam anche nel prossimo campionato di serie A2 femminile.

La squadra prende forma

Radice si aggiunge così alle altre confermate Giorgia Bernasconi, Martina Veneriano e Marika Longobardi, alle sei nuove arrivate Carola Colombino, Sara Tajè Giorgia Mazzon, Rebecca Rimoldi, Laura Grigolo e Ylenia Pericati senza dimenticare il gradito ritorno di Irene Baldi. Prende sempre più forma la nuova Tecnoteam 2024/25 che sarà affidata ancora al confermatissimo coach Mauro Chiappafreddo.