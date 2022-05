Albese Volley Elena Rolando come back: dopo un anno torna a vestire la maglia della Tecnoteam

Albese Volley la società brianzola di serie A2 donne ha ufficializzato altre due giocatrici per l'A2 2022/23.

Albese Volley intanto è arrivata anche la conferma della centrale ligure Martina Veneriano

Si arricchisce di altri due pezzi importanti il mosaico della nuova Albese Volley che parteciperà al campionato di serie A2 femminile. Dopo le conferme delle due bande Alice Nardo e Chiara Pinto, l'innesto del primo colpo di mercato che porta il nome dell'esperta palleggiatrice Cecilia Nicolini e il rinnovo della centrale bergamasca Michela Gallizioli ecco che la società del presidente Graziano Crimella ha annunciato altre due giocatrici. In ordine di tempo è arrivata l'ufficialità di un'altra conferma, la quarta, quella della centrale ligure Martina Veneriano che vestirà così la maglia della Tecnoteam anche per il prossimo anno. E' arrivato poi anche un gradito ritorno quello del libero Elena Rolando che dopo essere stata protagonista della storica promozione in serie A2, nell'ultimo campionato ha giocato con il Green Warriors Sassuolo, che ha eliminato proprio la squadra albesina nel primo turno degli ultimi play-off. Ora la piemontese Rolando deciso di tornare ad Albese per rivestire la sua maglia numero 14 Tecnoteam: "Con grande felicità" come ha subito sottolineato.