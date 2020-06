Albese Volley Elena Rolando ha rinnovato con la Tecnoteam

Albese Volley nuova importante conferma per il club di serie B1 femminile.

Albese Volley la libero piemontese: “Sono felicissima di restare e spero di tornare preso in palestra”

Continuano le buone nuove e le conferme importanti in casa dell’Albese Volley. Dopo i rinnovi di coach Cristiano Mucciolo, di Beatrice Badini e Carlotta Zanotto, ora è arrivata la bella notizia dell’intesa tra il club del presidente Graziano Crimella ed Elena Rolando. La libero piemontese classe 1999 dopo la sua prima ottima stagione in maglia Tecnoteam ha firmato il rinnovo con il club di Albese dove sarà ancora un punto di forza con la sua maglia numero 14 anche per il campionato di serie B1 femminile 2020/21

Ecco le prime dichiarazioni di Elena Rolando dopo il rinnovo ” Spero di concludere la bella avventura iniziata quest’anno: sono felicissima di essere ancora ad Albese tra di voi del Cs Alba. E lo dico mi sono trovata subito benissimo da voi. Non è scontato trovare serietà come qui e pure un senso forte di appartenenza al club. Spero di poter concludere quello che di buono abbiamo fatto nell’ultima stagione, poi interrotta per l’emergenza Coronavirus.