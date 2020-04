Albese Volley Elena Rolando “Vorrei assolutamente tornare, mi sono trovata benissimo”

Albese Volley il pensiero “libero” della numero 14 della Tecnoteam.

Albese Volley “Ringrazio di cuore i nostri tifosi sono stati il 13° giocatore in campo”

Tutti a casa dopo la sospensione del campionato di serie B1 femminile anche … in casa dell’Albese Volley. Anche chi come Elena Rolando, libero numero 14 della Tecnoteam è tornata nella sua Alba patria della Nutella. “Elenina” Rolando ha voluto fare il suo punto della situazione a distanza dopo lo stop della stagione.

Il “Libero” pensiero di Elena Rolando

“Innanzitutto sto bene e va tutto bene qui ad Alba. Trascorro le mie giornate studiando perché a breve ho tre esami on line. Per la prima volta in vita mia ho pensato ho qualcosa da fare devo studiare…per il resto mi alleno quando ci sono le belle giornate. Qui in Piemonte la situazione è un po’ meglio anche se non ideale”.

Nessuno poteva pensare che tutto si sarebbe fermato.

“All’inizio non si era capito quanto grave fosse la situazione si diceva chissà cosa succederà? Poi è arrivata la chiusura dei campionati ma sono d’accordo è giusto così perché la salute viene prima di tutto”.

Una stagione che vi stava vedendo protagoniste. Primo posto e lanciate al vertice. Quale il momento più bello della tua prima stagione ad Albese?

“La partita con Lecco e con Settimo. All’inizio non sentivo il derby con Lecco ma poi ho capito cosa fosse quando sono entrata in palestra un’ora e mezza prima dell’inizio ed era già pieno di tifosi. Capisci davvero che sono le partite più belle da giocare”.

Un pensieri al futuro e alla pallavolo che verrà.

“Prima di tutto è importante risolvere questo problema sanitario poi purtroppo le società saranno meno a causa di questa situazione. Quindi spero che piano piano si ritorni alla situazione di prima. Io personalmente mi auguro di restare ad Albese. Tornerei assolutamente perché ce ne sono davvero poche di società così dove si lavora seriamente. Quindi complimenti a tutta la società e allo staff perché mi sono trovata benissimo, davvero una famiglia”.

Magari tornare sperando in un ripescaggio in A2?

“Certo, a me andrebbe molto bene…”.

Nell’attesa di news federali il libero fa gli ultimi saluti speciali.

“Ringrazio i tifosi che ci hanno accompagnato durante questo anno, grazie di cuore perché sono stati il 13° giocatore in campo. Giocare in un palazzetto così pieno è stato davvero emozionate”.

E ora sotto con gli esami.

