Albese Volley euforico, il presidente Crimella: "Tecnoteam che bel regalo di compleanno mi hai fatto"

Albese Volley in casa brianzola tiene ancora banco la doppia vittoria esterna di fila in serie A2.

Albese Volley: la gioia di coach Chiappafreddo: "Sono molto contento perchè le ragazze hanno dato tutto e dimostrato grande carattere"

Le ultime due trasferte consecutive hanno rilanciato decisamente l'Albese Volley che è tornata a casa con due vittorie contro Offanengo e Cremona ma anche 5 punti che hanno rivitalizzato classifica e morale. Lo ammette visibilmente soddisfatto il coach della Tecnoteam Mauro Chiappafreddo: "Sono molto contento perchè a Cremona abbiamo dato dimostrazione di grande carattere, le ragazze hanno dato tutto contro una squadra caparbia ed esperta ma siamo riusciti a imporre il nostro gioco e portare a casa la vittoria. Tanta voglia e lucidità le armi del nostro prezioso successo. Sono contento di tutte perchè abbiamo bisogno di tutte anche in futuro". Eiuforico anche il presidente Graziano Crimella che ha potuto festeggiare il suo compleanno con questo grande successo: "Sono contento perchè è stata una vittoria non banale e un grande regalo di compleanno. Con queste due vittorie di fila abbiamo ritrovato la squadra che avevamo smarrito negli ultimi tempi. Vincere due partite fuori casa non è mai facile. Quindi complimenti alle ragazze e al nostro coach che sta lavorando molto bene".

Programma del 6° turno di ritorno del girone A serie A2 donne

Sabato 4 febbraio

Club Italia – Lpm Bam Mondovi’, Futura Giovani Busto Arsizio – Orocash Lecco

Domenica 5 febbraio ore 17:00

Bsc Materials Sassuolo – Itas Trentino, Chromavis Eco Db Offanengo – Valsabbina Millenium Brescia, Tecnoteam Albese Volley Como – Volley Hermaea Olbia, Emilbronzo 2000 Montale – D&a Esperia Cremona

Classifica aggiornata del girone A serie A2 donne

Itas Trentino 36 (11 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 32 (11 – 4); Bsc Materials Sassuolo 32 (11 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 30 (10 – 5); Lpm Bam Mondovi’ 28 (9 – 6); Volley Hermaea Olbia 22 (8 – 8); Orocash Lecco 21 (7 – 8); D&a Esperia Cremona 19 (5 – 11); Tecnoteam Albese Volley Como 18 (7 – 9); Emilbronzo 2000 Montale 17 (6 – 10); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 11); Club Italia 9 (3 – 13);