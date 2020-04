Albese Volley Fabiola Facchinetti: “Orgogliosa di essere stata il capitano della Tecnoteam”

Albese Volley i primi commenti della squadra dopo la sospensione della stagione di B1 femminile.

Albese Volley Beatrice Badini: “Stavamo creando qualcosa di davvero unico dentro e fuori dal campo”

Le previsioni di Cristiano Mucciolo coach della Tecnoteam Albese Volley erano giuste visto che all’indomani dell’intervista rilasciata a Prima Como, la Fipav ha ufficializzato la sospensione definitiva dei campionati nazionali e anche di quello di B1 femminile. Un campionato che vedeva proprio la Tecnoteam in testa in compagnai della Picco Lecco al momento dello stop per il coronavirus quel 15 febbraio data del 15° turno, ultima gara e ultima vittoria contro la Lilliput per 3-0. C’è quindi rammarico nell’ambiente dell’Albese Volley per quello che si stava facendo, per quello che poteva essere ed invece si è interrotto sul più bello. Inevitabilmente. Stoppati non sul campo ma da un nemico invisibile. Ecco le prime sensazioni di due protagoniste sul campo con la maglia Tecnoteam.

Parole da capitano: Fabiola Facchinetti

Lo sa bene Fabiola Facchinetti capitana della Tecnoteam, arrivata in estate e subito calatasi perfettamente nell’ambiente e nel suo nuovo ruolo. Da capitana il primo pensiero è per le sue compagne di squadra costrette come lei a casa da oltre un mese: “Io sono orgogliosa di essere stato il capitano di questa squadra”. Ma da leader vero la capitana fortemente voluta dal presidente Crimella e dal Ds Mozzanica ha subito conquistato tutti, tifosi compresi, e al mondo Albese dedica un pensiero speciale: “A tutti voi, società staff e squadra, mando un forte abbraccio in attesa di rivederci appena l’emergenza sarà conclusa. E un grazie lo voglio mandare anche ai nostri meravigliosi tifosi che ci hanno sempre sostenuto in questo campionato“.

Le fa eco la centrale Beatrice Badini

Chi fa eco alle parole di capitan Facchinetti è la giovane compagna di reparto, la centrale Beatrice Badini anche lei alla prima stagione in maglia Tecnoteam che però ammette: ”Speravo che questo momento non arrivasse mai…Quello che sento ora è difficile da spiegare, la notizia forse la conoscevamo già tutti, ma è stato diverso e difficile leggerla per davvero! Stavano creando qualcosa di davvero unico, dentro e fuori dal campo! Avremmo avuto ancora tantissimo da dare e da dimostrare, ma adesso dobbiamo battere un avversario più grande. Non posso che ringraziare tutti per quello che mi avete donato e insegnato, per le mille emozioni vissute insieme, le risate ed anche le lacrime condivise! Grazie anche al Cs Alba ed a tutte le persone che ne fanno parte. Sono stata fortunata a far parte di una squadra così, la MIA squadra! Vi porto con me nel cuore…..”.

LA CLASSIFICA di B1 FEMMINILE DOPO 15 TURNI

Tecnoteam Volley, Picco Lecco 34 ; Esperia Cremona 29, Cbl Costa Volpino e Lilliput Settimo Torinese 23; Conad Alsenese 22; Don Colleoni Trescore Balneario 21; Arredo Frigo Acqui Terme 20; Florens Vigevano 19; Igor Trecate 17; ProChimica Biella 16; Capo d’Orso Palau 12; Volley Parella Torino 0.