Albese Volley: festa doppia per la Tecnoteam, salvezza matematica e il coach rinnova

Albese Volley: il punto decisivo nel 2° turno di ritorno della Poule di A2 donne.

E' festa doppia in casa dell'Albese Volley che con il punto conquistato sul campo dell'Assitec Volleyball Sant’Elia, pur perdendo per 3-2, ha certificato la matematica salvezza e inoltre ha brindato al rinnovo per la prossima stagione del suo head coach Mauro Chiappafreddo.

Quetso il commento di coach Chiappafeddo:

"Sono contento e onorato di proseguire il mio progetto qui ad Albese. È un club che merita tanto, fatto di persone vere, oneste, sincere, appassionate e con grandi valori. Il Presidente, la signora Giusi e Gabriele, il Direttore sportivo, ne sono esempio costante! Onorato e felice in questo momento. Spero di ricambiare sempre la fiducia con il mio costante lavoro. Voglio anche salutare e ringraziare in questo momento i nostri tifosi che ci hanno sempre seguito ed incitato, grazie anche per l'affetto verso di me costante. Siete stati fantastici sempre. Ora vogliamo concludere al meglio questa stagione e iniziamo a lavorare per il nostro futuro. Avanti così ad iniziare da domani a Perugia: vogliamo fare una prestazione importante per continuare la nostra Poule Salvezza al meglio. Grazie ancora alla società per aver deciso di proseguire con me: onore ed orgoglio".