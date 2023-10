Albese Volley: festa per la Tecnoteam che schianta Soverato e centra la prima vittoria

Fa festa l'Albese Volley che al terzo tentativo ha fatto centro e sabato ha conquistato il suo primo successo stagionale nel campionato di serie A2 femminile. A Casnate davanti al suo pubblico la Tecnoteam pur priva dell'argentina Bulaich ha battuto per 3-1 il Volley Soverato riscattando così le prime due sconfitte stagionali. Sugli scudi Carlotta Zanotto che ha trascinato le sue compagne a questa bella vittoria. La Tecnoteam tornerà in campo domenica prossima ospite del fanalino di coda Sirdeco Volley Pescara.

Il tabellino di Tecntoteam Albese Volley Como - Volley Soverato: 3-1

PARZIALI: 25-20, 28-26, 22-25, 25-10

TECNOTEAM ALBESE: Longobardi 20, Veneriano 9, Zatkovic 13, Zanotto 18, Meli 10, Nicolini 3, Fiori (L), Brandi, Patasce. Non entrate: Radice, Annoni, Bernasconi. All. Chiappafreddo.

VOLLEY SOVERATO: Frangipane 8, Guzin 8, Orlandi 2, Jurdza 12, Barbazeni 9, Okenwa 12, Vittorio (L), Buffo 5, Romanin 2, Zuliani, Coccoli. Non entrate: Tolotti. All. Guidetti.

ARBITRI: Galletti, Mazzarà.

I risultati del 3° turno Girone A serie A2 donne

Cda Volley Talmassons-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 2-3 (18-25, 25-19, 19-25, 28-26, 11-15)

Tecnoteam Albese Volley Como-Volley Soverato 3-1 (25-20, 28-26, 22-25, 25-10)

Citta’ Di Messina-Vtb Fcredil Bologna 3-0 (25-21, 26-24, 25-22)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Futura Giovani Busto Arsizio 0-3 (17-25, 25-27, 20-25)

Sirdeco Volley Pescara-Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (16-25, 16-25, 25-23, 24-26)

Classifica Girone A serie A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio 9 (3 – 0); Citta’ Di Messina 8 (3 – 0); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (3 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 7 (2 – 1); Cda Volley Talmassons Fvg 6 (2 – 1); Volley Soverato 3 (1 – 2); Tecnoteam Albese Volley Como 3 (1 – 2); Vtb Fcredil Bologna 1 (0 – 3); Nuvoli’ Altafratte Padova 1 (0 – 3); Sirdeco Volley Pescara 0 (0 – 3);

Programma del 4° turno Girone A serie A2 donne

Sabato 28 ottobre ore 17 Cda Volley Talmassons Fvg – Citta’ Di Messina

Domenica 29 ottobre ore 15 Sirdeco Volley Pescara – Tecnoteam Albese Volley Como ; Ore 17 Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Nuvoli’ Altafratte Padova, Valsabbina Millenium Brescia – Volley Soverato,Vtb Fcredil Bologna – Futura Giovani Busto Arsizio.