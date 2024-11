Albese Volley generosa non basta e alza bandiera bianca anche contro Melendugno per 1-3

Continua il momento no e il digiuno di vittorie dell'Albese Volley che in occasione dell'8° turno di A2 femminile si è dovuta arrendere in casa anche contro una tosta Narconon Volley Melendugno. Trascinate da Joly, Tanase, Malik e Riparbelli le pugliesi si sono imposte per 1-3 nonostante la Tecnoteam abbia chiuso con ben cinque giocatrici in doppia cifra.

Le albesine di coach Mauro Chiappafreddo sono riuscite a riaprire il match dopo un calo vistoso nel terzo set ma alla fine non è bastato e hanno alzato bandiera bianca nella quarta partita persa 27-29. La Tecnoteam resta così a quota 9 punti in classifica raggiunta da Olbia e ora tornerà in palestra per preparare la prossima sfida di domenica 1 dicembre sul campo di Offanengo.

Il tabellino di Tecnoteam Albese Volley-Narconon Volley Melendugno 1-3

Parziali: 25-27 25-20 17-25 27-29

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 12, Colombino 15, Longobardi 21, Taje' 11, Rimoldi 2, Grigolo 12, Pericati (L), Baldi, Mancastroppa. Non entrate: Radice, Mazzon, Calervo (L), Bernasconi. All. Chiappafreddo.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Malik 18, Joly 13, Biesso 8, Passaro, Tanase 17, Riparbelli 12, Ferrario (L), Andrich 2, Caracuta 1, Maruotti, D'onofrio. Non entrate: Fioretti. All. Giunta. ARBITRI: Lambertini, Galletti.

Programma dell'8° turno del girone B serie A2 donne

Domenica 24 novembre Nuvoli’ Altafratte Padova-Trasporti Bressan Offanengo 2-3 (25-23, 25-18, 27-29, 23-25, 10-15), Volley Hermaea Olbia-Itas Trentino 3-1 (25-22, 25-15, 21-25, 31-29), Futura Giovani Busto Arsizio-Tenaglia Abruzzo Volley 3-0 (25-11, 25-20, 25-21), Esperia Cremona-Imd Concorezzo 3-0 (25-17, 25-21, 28-26), Tecnoteam Albese Volley Como-Narconon Volley Melendugno 1-3 (25-27, 25-20, 17-25, 27-29)

Classifica del girone B serie A2 donne

Itas Trentino 19 (7 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 18 (6 – 2); Narconon Volley Melendugno 14 (5 – 3); U.S. Esperia Cremona 14 (4 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 14 (4 – 4); Trasporti Bressan Offanengo 13 (5 – 2); Volley Hermaea Olbia 9 (3 – 4); Tecnoteam Albese Volley Como 9 (3 – 5); Imd Concorezzo 5 (1 – 7); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 7).

Programma del 9° turno del girone B serie A2 donne

Domenica 30 novembre Trasporti Bressan Offanengo – Tecnoteam Albese Volley Como, Tenaglia Abruzzo Volley – Volley Hermaea Olbia, Itas Trentino – U.S. Esperia Cremona, Imd Concorezzo – Nuvoli’ Altafratte Padova, Narconon Volley Melendugno – Futura Giovani Busto Arsizio.