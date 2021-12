Albese Volley giocatrici positive, gara rinviata

Brutte notzie dalla pallavolo femminile

Albese Volley ultima ora alla vigilia del 1° turno di ritorno del campionato di A2 donne .

Albese Volley dopo l'ultimo giro di tamponi alcune giocatrici brianzole sono in isolamento ma stanno bene

Ultima ora importante in casa dell'Albese Volley che deve rinviare la partita prevista per oggi a Casnate alle ore 17 contro Soverato e valida per il 1° turno di ritorno del campionato di serie A2 femminile. La Lega infatti ha comunicato il rinvio della gara odierna tra Tecnoteam Albese Volley Como e Ranieri International Soverato in quanto gli esiti dell'ultima tornata di tamponi hanno evidenziato alcune positività nel gruppo-squadra lariano che hanno costretto a bloccare le attività della prima squadra. Le giocatrici della Tecnoteam, sono in isolamento come da regolamento e stanno tutte bene. La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha conseguentemente disposto il rinvio a data da destinarsi della gara.

Il programma del 1° turno di ritorno del GIRONE B

Sabato 18 dicembre ore 17:00

Tecnoteam Albese Volley Como – Ranieri International Soverato rinviata

Sabato 18 dicembre ore 18:00

Anthea Vicenza – Cda Talmassons

Domenica 19 dicembre ore 15:30

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Egea Pvt Modica

Domenica 19 dicembre ore 16:00

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Domenica 19 dicembre ore 17:00

Lpm Bam Mondovi’ – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Riposa: Club Italia CRAI

Laclassifica al giro di boa del Girone B

Eurospin Ford Sara Pinerolo 26; Lpm Bam Mondovi’ 26; Cda Talmassons 24; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 18; Tecnoteam Albese Volley Como 16; Ranieri International Soverato 14; Itas Ceccarelli Group Martignacco 13; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai 11; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4; Egea Pvt Modica 0.