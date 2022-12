Albese Volley: si è chiuso ieri il girone d'andata del campionato A2 donne.

Albese Volley: giro di boa amaro per la Tecnoteam stoppata a Sassuolo

Finisce con un po' di amaro in bocca il girone d'andata dell'Albese Volley caduta ieri a Sassuolo e battuta per 3-1 dalle locali della Bsc Materials. Dopo le due ultime vittorie casalinghe la Tecnoteam si ferma al termine di una gara molto combattuta che ha premiato il Sassuolo nonostante l'ottima prova di Nardo top scorer albesina con 20 punti. La Tecnoteam chiusa un'andata un po' a corrente alternata tornerà in campo già il 26 dicembre aprendo il ritorno sul campo della Picco Lecco in un derby mai scontato e sempre sentito.

Il tabellino di Bsc Materials Sassuolo-Tecnoteam Albese Volley Como 3-1

Parziali: 25-17, 28-30, 25-14, 25-23

BSC MATERIALS SASSUOLO: Scacchetti 3, Pomili 20, Civitico 11, Busolini 9, Vittorini 10, Manfredini 22, Pelloni (L), Dapic 2, Pistolesi. Non entrate: Masciullo, Fornari, Bondavalli, Varini, Dhimitriadhi (L). All. Venco.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nicolini 1, Nardo 20, Veneriano 5, Stroppa 15, Cassemiro 13, Gallizioli 2, Rolando (L), Conti 2, Bernasconi 1, Badini 1, Nicoli. Non entrate: Pinto, Radice (L), Cantaluppi. All. Chiappafreddo.

Programma dell'11° turno d'andata girone A serie A2 donne

Itas Trentino-D&a Esperia Cremona 3-1 (25-18, 24-26, 25-14, 25-21)

Valsabbina Millenium Brescia-Emilbronzo 2000 Montale 3-0 (26-24, 25-13, 25-22)

Lpm Bam Mondovi’-Chromavis Eco Db Offanengo 0-3 (23-25, 24-26, 18-25)

Futura Giovani Busto Arsizio-Club Italia 3-0 (25-22, 25-13, 25-16)

Bsc Materials Sassuolo-Tecnoteam Albese Volley Como 3-1 (25-17, 28-30, 25-14, 25-23)

Volley Hermaea Olbia-Orocash Lecco 3-0 (26-24, 25-20, 25-22)

Classifica girone A serie A2 donne

Valsabbina Millenium Brescia 25 (8 – 2); Itas Trentino 21 (6 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 19 (7 – 3); Lpm Bam Mondovi’ 19 (6 – 4); Bsc Materials Sassuolo 17 (6 – 4); D&a Esperia Cremona 14 (4 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 5); Volley Hermaea Olbia 13 (5 – 5); Orocash Lecco 12 (4 – 6); Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 – 6); Chromavis Eco Db Offanengo 9 (3 – 7); Club Italia 6 (2 – 8).

Programma del 12° turno primo di ritorno girone A serie A2 donne

Lunedì 26 dicembre ore 17

Futura Giovani Busto Arsizio – Lpm Bam Mondovi’

Orocash Lecco – Tecnoteam Albese Volley Como

Club Italia – Volley Hermaea Olbia (26-12-2022 18:00)

Bsc Materials Sassuolo – Emilbronzo 2000 Montale

Chromavis Eco Db Offanengo – D&a Esperia Cremona

Itas Trentino – Valsabbina Millenium Brescia (27-12-2022 17:00)