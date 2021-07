Albese Volley, Giulia De Nardi è il nuovo libero della Tecnoteam 2021/22

Albese Volley nuovo colpo di mercato del club brianzolo di serie A2 femminile.

L'Albese Volley 2021/22 ha il suo nuovo libero. Già perché il mercato della società del presidente Graziano Crimella ha messo a segno un nuovo colpo assicurandosi Giulia De Nardi, veneta di Conegliano che va così ad aggiungersi alle già confermate Michela Gallizioli, Alice Bocchino, Federica Ghezzi, Caterina Cialfi e Carlotta Zanotto ma anche ai primi tre innesti quali Chiara Pinto, Martina Veneriano e Anna Lualdi. Con Giulia De Nardi, la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo si è assicurata un elemento di esperienza e di categoria, che nell'ultima stagione ha giocato a Mondovì dove ha sfiorato la promozione in serie A1 e conquistato anche la medaglia d'argento in Coppa Italia.

Cresciuta pallavolisticamente nel settore giovanile della Spes Conegliano, Giulia ha seguito coach Pierluigi Lucchetta al Domovip Porcia, dove ha giocato in B1. Poi alcune stagioni vicino a casa in C e B2 per trasferirsi nella stagione 2016/17 a Udine per studio e giocare al San Giovanni al Natisone con cui ha conquistato la promozione in B1. Nella stagione 2017/18 il passaggio alla Libertas Martignacco in B1 dove centra la Coppa Italia e la promozione in A2 che gioca l'anno seguente. Nella stagione 2019/20 De Nardi passa quindi alla Bisonte Firenze in serie A1 dove per la prima volta calca i campi della massima serie e si confronta con le giocatrici migliori prima di accettare nella stagione 2020/21 l'offerta di Mondovì, società di A2, sfiorando come detto Coppa Italia e promozione in A1.