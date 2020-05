Albese Volley Giuliano Botta: “Peccato stavamo raccogliendo i frutti del grade lavoro”

Albese Volley parla il preparatore atletico della Tecnoteam.

Albese Volley “Spero di rivedere presto questo bel gruppo con cui si è lavorato davvero bene”

Da casa sua Giuliano Botta il preparatore atletico della Tecnoteam Albese Volley tiene sotto controllo tutte le sue giocatrici. A loro dopo la sospensione definitiva del campionato di B1 femminile, ha lasciato un programma di lavoro individuale ma la speranza è quella di tornare il prima possibile a “torturarle” di persona in palestra, perché anche lui sa bene che il lavoro si è fermato sul più bello.

Parole e muscoli di Giuliano Botta

“Dispiace davvero molto per come è finita. Purtroppo il finale è stato dovuto dalla situazione ma la salute ovviamente viene prima di tutto. Rimane il grande dispiacere per come si era messa la stagione e per come poteva continuare. Il gruppo è davvero bello e si è lavorato davvero bene. E’ stato un dispiacere per tutti fermarsi sul più bello. Adesso che era il momento di raccogliere i frutti del grande lavoro svolto in palestra. Sono assolutamente convinto che eravamo in una buona posizione non solo di classifica ma anche di condizione e forma, purtroppo è andata così”-

Alla squadra ha lasciato un piano di lavoro.. domestico

“Certo dopo la sospensione ho lasciato alle ragazze un programma di lavoro individuale da poter svolgere a casa quotidianamente e sono sicuro che tutte stanno continuando a lavorare. Anzi per me stanno facendo anche di più perché su internet ora si trovano tanti programmi ed esercizi. Ovviamente spero di poter tornare presto in palestra per verificare di persona come hanno lavorato tutte a casa”.

Ma come vede Giuliano Botta la ripresa futura delle attività sportive in palestra, uno che come lui ha nella palestra la seconda casa.

“Purtroppo vedo il futuro grigio non solo per la pallavolo ma per qualsisi attività in palestra. Personalmente penso che per una ripresa normale in palestra se ne parlerà per settembre. Quando spero di ripartire anche con la nostra squadra. Diciamo che l’augurio è quello di rivedersi il prima possibile”.

Saluti finali a tutti

“Saluto con grande piacere tutto lo staff , le ragazze ovviamente e anche il presidente e tutti i dirigenti di Albese. Ma un saluto speciale va anche al nostro pubblico sperando di poter continuare ad avere le stesse soddisfazioni anche il prossimo anno”.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU