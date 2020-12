Albese Volley gli auguri del presidente Graziano Crimella: “Speriamo nel 2021”

Albese Volley la squadra di serie B1 della Tecnoteam torna oggi ad allenarsi.

Albese Volley “Il 2020 è stato un anno difficile e vogliamo finisca in fretta per tornare tutti insieme in campo”

Dopo i brindisi di Natale l’Albese Volley torna oggi lunedì 28 dicembre in campo per riprendere la preparazione in vista dell’esordio in campionato di B1 previsto per il 23 gennaio, ultima indicazione della Federazione, a Palau in Sardegna. I calendari definitivi, comunque, saranno resi noti il 7 gennaio dalla Federazione. Intanto il presidente del club Graziano Crimella ha voluto porgere i suoi auguri per le festività a tutti atlete, staff, famiglie e tifosi del mondo CS Alba.

Gli auguri del presidente Graziano Crimella

“Purtroppo quest’ano con dispiacere non abbiamo potuto organizzare la nostra tradizionale festa di Natale con tutte le nostre squadre dalla B1 al settore giovanile. Colgo l’occasione però per inviare i miei auguri a tutte le nostre atlete alle loro famiglie ai dirigenti agli staff e ai nostri tifosi per un nuovo anno che speriamo sia migliore e ci veda tornare in campo e in palestra tutti insieme. Speriamo che il 2020 sia stato un anno di transizione e che finisca in fretta. Spersaimo che nel 2021 possiamo tornare a fare quello che abbiamo semre fatto soprattutto con i tifosi sugli spalti perchè senza di loro in tribuna non ci si diverte molto e poi le ragzze hanno bisogno di loro. La squadra sta lavorando bene e anche gli ultimi test amichevoli lo hanno confermato. Non giochiamo però un apartita ufficiale da febbraio scorso, ormai un anno e ora guardiamo al 2021 con fiducia. Il mio augurio speciale va anche al nostro settore giovanile e a tutte le nostre giovani giocatrici che ringrazio per i tanti filmati e auguri inviati sui social. Un segno che la società è sempre presente e vicina a loro, anche a loro auguro di cuore tornare presto in campo”.