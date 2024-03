Albese Volley, gli elogi di coach Chiappafreddo: "Stagione da incorniciare, merito di tutti"

Dopo il successo esterno colto a Montecchio, ora in casa dell'Albese Volley si prepara l'ultima partita della stagione di serie A2 femminile in programma sabato 30 marzo a Casnate contro la Cremonaufficio Esperia Cremona.

Albese Volley, parola il coach: "Risultati importantissimi"

Una sfida tra due squadre ormai fuori dai giochi playoff ma divise da sole due lunghezze in classifica. Per la Tecnoteam l'occasione di congedarsi dal suo pubblico con un altro risultato importante a coronamento di una stagione vissuta da protagonista come ammette coach Mauro Chiappafreddo:

"Sabato chiudiamo una stagione da incorniciare con risultati importantissimi che ci hanno permesso di qualificarci per la Poole Promozione. Ci è mancato un niente per entrare nei playoff ma resta la soddisfazione di un cammino importante con tante gioie e momenti belli ma anche qualche dolore che ci è stato utile per crescere. Abbiamo costruito un gruppo basato sul NOI ed è stato merito di tutti. Ai tifosi devo dire: grazie e continuate a sostenerci e a credere nel progetto di Albese Volley".

Programma dell'ultimo turno di Pool Promozione A2

Ieri, venerdì 29 marzo

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Futura Giovani Busto Arsizio – Cbf Balducci Hr Macerata

Oggi, Sabato 30 marzo ore 17

Tecnoteam Albese Volley Como – Cremonaufficio Esperia Cremona

Cda Volley Talmassons Fvg – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Citta’ Di Messina – Lpm Bam Mondovi’ (ore 16)

Classifica Poole Promozione Serie A2 Femminile

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 69 (24 – 3); Futura Giovani Busto Arsizio 63 (20 – 7); Citta’ Di Messina 59 (20 – 7); Cbf Balducci Hr Macerata 55 (20 – 7); Cda Volley Talmassons Fvg 55 (19 – 8); Tecnoteam Albese Volley Como 49 (16 – 11); Cremonaufficio Esperia Cremona 47 (15 – 12); Omag-Mt San Giovanni In M.No 45 (15 – 12); Lpm Bam Mondovi’ 43 (15 – 12); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 13).