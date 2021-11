Albese Volley gli elogi di coach Mucciolo: "Vittoria importante strappata con le unghie"

Pallavolo femminile news di serie A2

Albese Volley dopo la vittoria al tie break a Vicenza le considerazioni del tecnico del club brianzolo.

Albese Volley "Dopo due set davvero brutti, le ragazze sono state brave e rientrare in partita e vincerla con lucidità e calma"

Il girono dop al vittoria strappata al tie break contro Vicenza in casa dell'Albese Volley è tempo di commenti al rientro da una gara dai due volti come ammette il coach della Tecnoteam Cristiano Mucciolo: "Abbiamo agguantato con le unghie questa vittoria. All'inizio c'era troppa tensione e la partita è stata molto brutta . I primi due set sono stati i più brutti della stagione. Ci sta tra viaggio e l'importanza della gara. Detto questo però complimenti alle ragazze che hanno trovato la chiave giusta per rientrare nella partita emotivamente annullando anche un match point a Vicenza che non ci ha regalato nulla. Ecco perché sono molto contento anche perché abbiamo giocato molto bene il tie break che ci era stato fatale settimana scorsa. Una vittoria quindi che vale doppio perché conquistata su un campo di una nostra avversaria diretta con lucidità e calma. Tata roba, ripeto complimenti alle nostre ragazze. Sono davvero contento per la reazione e la vittoria. Adesso prepariamo la prossima sfida di domenica in casa alle ore 15.30 contro Modica".

Il programma del 6° turno d'andata del GIRONE B

Domenica 7 novembre, ore 15.30

Tecnoteam Albese Volley Como – Egea Pvt Modica

Domenica 7 novembre, ore 16

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Domenica 7 novembre, ore 17

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Anthea Vicenza

Ranieri International Soverato – Cda Talmassons

Lpm Bam Mondovi’ – Club Italia Crai

Riposa: Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

La classifica del GIRONE B

Cda Talmassons* 12; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 12; Ranieri International Soverato* 11; Lpm Bam Mondovi’ 11; Eurospin Ford Sara Pinerolo* 9; Itas Ceccarelli Group Martignacco* 7; Tecnoteam Albese Volley Como 6; Anthea Vicenza 4; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3; Club Italia Crai* 0; Egea Pvt Modica 0.

* una partita in meno;