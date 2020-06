Albese Volley gran colpo Tecnoteam presa la forte Michela Gallizioli

“Sin da subito c’è stata con la società un’intesa di obiettivi. Sono contenta di far parte di questo progetto e di questa famiglia. Sono pronta a mettermi in gioco per creare con le mie compagne qualcosa di bello, ma soprattutto per divertirmi insieme a loro e con i nostri tifosi! Questa nuova avventura ad Albese è per me un’enorme sfida…non vedo l’ora di cominciare!”.