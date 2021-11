Albese Volley grande successo casalingo della Tecnoteam che ha schiantato Mondica

Pallavolo femminile risultati

Albese Volley si è giocato il 6° turno d'andata del girone B di serie A2 donne.

Albese Volley la squadra di coach Cristiano Mucciolo ha vinto in casa con un netto 3-0 trascinata da capitan Zanotto e Veneriano

Ancora una bella vittoria per l'Albese Volley che ieri in occasione del 6° turno d'andata del campionato di serie A2 femminile ha battuto in casa il fanalino di coda del girone B il Modica con un netto 3-0. Una vittoria bella e convincente che ha avuto come trascinatrici delle albesine sia Veneriano che capitan Zanotto ma applausi meritati a tutta la squadra di coach Cristiano Mucciolo che così sale a quota 9 punti. La Tecnoteam ora osserverà un turno di riposo per tornare in campo sempre in casa a Casnate domenica 17 novembre contro il Pinerolo.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO - EGEA PVT MODICA 3- 0

Parziali 25-19; 25-9; 25-20

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cialfi 4, Zanotto 12, Pinto 8, Nardo 11, Gallizioli 7, Veneriano 13, De Nardi Libero, Baldi, Mocellin 2, Ghezzi ne, Lualdi ne, Scurzoni ne, Bocchino ne, Oikonomidou ne. Coach Mucciolo, vice Cardinali.

EGEA PVT MODICA: Brioli , M’Bra 7, Longobardi 9, Antonaci 2, Gridelli 2, Ferro 4, Ferrantello libero, Bacciottini 1, Saccani, Herrera ne, Salamida 1, Gulino ne, Salviato libero 2. Coach Quarta.

Arbitri: Chiariati di Lecce e Nava di Monza.

I risultati del 6° turno d'andata girone B

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Anthea Vicenza 3-0 (25-19, 25-13, 25-20)

Ranieri International Soverato-Cda Talmassons 1-3 (13-25, 23-25, 25-20, 13-25)

Itas Ceccarelli Group Martignacco-Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3-0 (25-18, 25-22, 25-20)

Tecnoteam Albese Volley Como-Egea Pvt Modica 3-0 (25-19, 25-9, 25-20)

Lpm Bam Mondovi’-Club Italia Crai 3-0 (25-13, 25-19, 25-16)

La Classifica del girone B

Cda Talmassons* 15; Lpm Bam Mondovi’ 14; Eurospin Ford Sara Pinerolo* 12; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio* 12; Ranieri International Soverato* 11; Itas Ceccarelli Group Martignacco* 10; Tecnoteam Albese Volley Como 9; Anthea Vicenza 4; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3; Club Italia Crai* 0; Egea Pvt Modica 0.

PROSSIMO TURNO

Domenica 14/11 ore 17.00

Cda Talmassons – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Ranieri International Soverato

Anthea Vicenza – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Club Italia Crai ore 16.00

Egea Pvt Modica – Lpm Bam Mondovi’ ore 15.30

Riposa Tecnoteam Albese Volley