Albese Volley Graziano Crimella: “Tecnoteam brava, avanti così ma ora nervi saldi” 

Albese Volley verso la semifinale playoff parla il presidente del club brianzolo di B1 donne.

Albese Volley oggi il tema di coach Mucciolo conoscerà l’avversaria del 2° turno tra Visette, che è avanti 1-0, e l’Esperia Cremona

Dopo aver superato il 1° turno playoff e staccato il biglietto per la semifinale promozione, l’Albese Volley in questi giorni fa da spettatrice per conoscere la sua prossima avversaria. Già perchè ieri si è aperta la serie tra Visette Settimo ed Esperia Cremona rinviata settimana scorsa per alcuni casi di positività. Ieri sera in gara 1 si è imposta sul suo campo nel match d’andata la Visette Volley per 3-1. Questa era è in programma già il match di ritorno che avrà come spettatori interessati proprio squadra, staff e tifosi della Tecnoteam. La gara 2 di questa sera sarà trasmessa in Diretta streaming sul canale YouTube di Esperia Cremona oppure sul sito di Cremona 1, sezione CR1 Diretta Plus.

Il tabellino di gara 1 dei quarti Embroidery Visette Volley – Esperia Cremona 3-1

Parziali 25-16, 25-23, 23-25, 25-18

Visette: Riva 4, Miragoli 16, Olivares 4, Ravarini 18, Cargnelutti 11, Badaracco 7, Pantò (L), Pavesi, Nicora 1, Barbuiani 1, Cristaldi 1, Cottone (L); NE: S. Voce, M. Voce. All. A. Pirella.

Esperia: Melgari, Ravera 12, Bassi 2, Fiore 11, Arcuri 1, Decordi 24, Raffaelli (L), Martino 6, Andreani. All. G. Denti.

Il monito del Presidente Graziano Crimella verso la semifinale playoff