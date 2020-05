Albese Volley Graziano Crimella: “Vedrete torneremo a condividere grandi soddisfazioni”

Albese Volley il presidente della Tecncoteam fa il punto della situazione dopo lo stop.

Albese Volley “Ringrazio le ragazze, lo staff e tifosi è stato fatto un grande lavoro, una bella stagione e mi sono divertito”

Stagione chiusa per la pallavolo italiana ad ogni livello e in casa dell’Albese Volley dal suo quartiere generale ha voluto fare il punto della situazione attuale con un occhio anche al futuro il presidentissimo Graziano Crimella. Nelle sue parole inevitabilmente un pizzico di delusione per come è finita la stagione ma anche tanta gratitudine e orgoglio per quanto fatto dalla sua squadra. Con la speranza di ripartire e continuare l’avventura con il suo club al più presto.

Le parole del numero uno Graziano Crimella

“Innanzitutto ho voluto salutare e ringraziare staff e tutte le ragazze a cui ho espresso la mia gratitudine per il campionato che hanno fatto e che purtroppo è stato interrotto. Ma quello che è stato fatto è stato bello e devo dire che mi sono proprio divertito per merito di questo bellissimo gruppo che mi piacerebbe, come ho detto a loro, mantenere in gran parte anche nel futuro. Non dipenderà solo da me ma dalla situazione, ora è ancora un pò prematuro”.

Già la situazione è ancora molto incerta.

“Non scopro certo io le difficoltà che un pò tutti stanno incontrando. Io sono sempre stato positivo e anche oggi lo sono ma una situazione di questo tipo non era certo prevedibile. La mia azienda ha ripreso bene ma ci sarà di che rimboccarsi non solo le maniche… anche i pantaloni. Sarà lunga e le incognite sono tante. Comunque ripeto sono convinto che si potrà riprendere ma dipende da tante cose”.

Anche per quanto riguarda la pallavolro. Come è la situazione in casa Tecnoteam?

“Diciamo che la situazione è fluida. L’interruzione del campionato è stata dura da accettare e ha creato tanti porblemi economici. Siamo rimasti di fatto con il classico cerino in mano noi che eravamo in testa. Ecco perché si sono dovuti anche rivedere i contratti con staff e giocatrici. Ho voluto subito fare una proposta a tutti con una leggera riduzione e sono veramente contento perché tutti l’hanno accettata. Abbiamo così pagato staff e giocatrici in accordo con i procuratori. Abbiamo trovato con tutti accordi in armonia e di questo sono veramente soddisfatto. Ho voluto chiudere subito le pendenze per essere tutti più sereni dopo l’amarezza della fine anticipata del campionato”.

E il futuro della Tecnoteam quale sarà?

“Diciamo subito che la mia intenzione è quella di fare di tutto per poter continuare ma dipenderà dalla situazione economica. Mi sono riproposto entro un mese, massimo a metà giugno per prendere una decisione. La mia volontà è quella di riconfermare gran parte della squadra anche perché parlando con le ragazze so che molte hanno la volontà di restare ad Albese”-

Chissà magari in A2?

“Questa eventualità è legata a vari fattori. Se ci fosse uno spiraglio un pensiero potremmo farlo. Ma è prematuro e non voglio illudere nessuno. Prima di tutto la volontà è quella di iscriversi alla serie B poi se ci sarà possibilità penseremo magari alla A2. La volontà, la speranza e l’ambizione di andare in A2 c’è ovviamente ma un conto sarebbe stato conquistarla sul campo… Ripeto entro un mese si potrà avere un’idea più precisa del futuro”

Saluti finali

“Voglio ancora una volta ringraziare le ragazze e lo staff perché quest’anno è stato fatto un gran lavoro e a tutti ho detto che la stagione non può finire così. Mi auguro di poter ritrovarci una sera per almeno una cena e per chiudere in bellezza. Perchè l’amarezza è stata tanta per tutti ma soprattutto per le ragazze che si sono impegnate tantissimo e che invece hanno visto interrompersi sul più bello il loro sogno. Loro sanno quale è il mio pensiero anche per il futuro. Infine chiudo ringraziando i nostri tifosi che sono stati davvero il nostro orgoglio. Ho visto poche volte il calore e il palazzetto pieno come quest’anno. A loro dico che torneremo a condividere ancora grandi soddisfazioni nel prossimo futuro tutti insieme”.

