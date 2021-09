Albese Volley ieri sera è finito in parità 2-2 il terzo test della Tecnoteam contro la Picco

Albese Volley altro allenamento congiunto pre-stagionale per il club brianzolo in vista del debutto in A2 femminile.

Prosegue il cammino dell'Albese Volley verso il sempre più vicino debutto in serie A2 femminile 2021/22. Dopo le prime due amichevoli con Igor Novara e Club Italia, ieri sera la Tecnoteam ha svolto un terzo allenamento congiunto contro un'avversaria storica che rievoca dolci ricordi. Ieri sera infatti il team di coach Cristiano Mucciolo è tornato al Bione di Lecco dove ha affrontato in un test match quella Picco Lecco grande rivale nella finale promozione di giugno poi culminata con il salto in A2. Coach Mucciolo ieri ha schierato in avvio il sestetto composto da Cialfi al palleggio, Oikonomidou opposto, Zanotto e Pinto bande, Gallizioli e Veneriano centrali. De Nardi il libero. Poi spazio a tutta la rosa a disposizione e ampio turnover. Per la cronaca l'amichevole si è conclusa in parità sul 2-2. Domenica 19 settembre le due formazioni si ritrovano di fronte a Mariano Comense in un altro allenamento congiunto, il quarto per la Tecnoteam.