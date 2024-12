Albese Volley, il bilancio del capitano Veneriano: "Un anno da montagne russe"

E’ tempo di bilancio per la squarta di pallavolo guidata dal capitano Veneriano.

L'Albese Volley ha chiuso con una vittoria il suo 2024 e si prepara ad aprire il 2025 con il botto: domenica 5 gennaio renderà visita alla Futura Giovani Busto Arsizio, capolista del girone B di A2. Intanto, chi ha voluto fare un bilancio dell'anno che va in archivio è la capitana della Tecnoteam Martina Veneriano:

"Abbiamo chiuso bene il 2024 con la vittoria centrata contro Concorezzo. In generale è stato un anno da montagne russe, ma questo è lo sport e ci sono anche gli avversari. Quest'anno il girone è molto competitivo e in più abbiamo avuto un po' di sfortuna. Ora, però, guardiamo avanti e vedremo dove ci porterà il 2025. Sono soddisfatta del mio anno, il migliore da quando sono arrivata ad Albese, ma spesso non ha coinciso con le prestazioni generali. Nonostante gli infortuni che mi hanno condizionato sono personalmente contenta".