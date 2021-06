Albese Volley, il gran giorno è arrivato: stasera la Tecnoteam insegue la serie A2

Albese Volley oggi alle 21 si gioca gara 2 di finale dei playoff promozione di B1 donne

Albese Volley cariche le giocatrici di casa: "Non vediamo l'ora di giocare questa partita contro Lecco e vogliamo realizzare il nostro sogno"

Il Grande giorno che l'Albese Volley sta aspettando non solo da una settimana ma da molti anni è finalmente arrivato. Stasera alle ore 21 presso la palestra amica della Pedretti di Albese la Tecnoteam ospiterà la Picco Lecco per gara 2 della finale promozione dei playoff di serie B. Oggi quindi si conoscerà il nome della squadra promossa in serie A2 2021/22 e la Tecnoteam parte dall'importante vantaggio di aver vinto gara 1 settimana scorsa al Bione di Lecco per 3-1.

Quindi avrebbe il vantaggio di poter festeggiare la promozione anche in caso di sconfitta odierna ma vincendo due set oppure in caso di parità di poter giocare l'eventuale gold set tra le mura amiche. Eventualità a cui coach Cristiano Mucciolo però non vuole pensare: "Sappiamo che ci attende questa sera un'altra battaglia sportiva, una partita durissima contro un avversario forte che verrà per vincere. Ecco perché noi non dobbiamo pensare che ci basteranno due set ma solo a vincere la partita".

C'è grande attesa anche tra le giocatrici di Albese a cominciare da capitan Angela Gabbiadini che chiama a raccolta i tifosi: "Finalmente è il grande giorno, non vediamo l'ora di scendere in campo. Abbiamo lavorato una stagione per questo momento, manca poco ma manca un passo molto difficile perché sarà una gara davvero tosta e dovremo lottare su ogni punto, ma non vediamo l'ora. La partita è alle ore 21 e ai tifosi dico accorrete numerosi al di fuori della palestra perché vogliamo sentire il vostro sostegno e il vostro incitamento ne abbiamo bisogno. Vi aspettiamo alla nostra Finale".

Sulla stessa lunghezza d'onda della capitana anche un'altra pedina fondamentale della Tecnoteam quale Valentina Facco: ""Finalmente il grande giorno è arrivato. Oggi c'è gara 2 della finale promozione e inevitabilmente c'è anche nell'aria un po' di tensione ma siamo contentissime di giocare questa partita. Ai nostri tifosi dico di seguirci perché grazie al comune di Albese è stato allestito un mega schermo fuori la palestra e lasceremo le porte aperte per sentire il loro sostegno e il loro tifo. E' fondamentale per noi. Da parte nostra ce la metteremo tutta per realizzare il nostro sogno, ci speriamo, abbiamo bisogno di tutti e in bocca al lupo a noi!"