Albese Volley, il gruppo squadra della Tecnoteam si sta allenando al gran completo

Sotto l’albero di Natale dell’Albese Volley ci sono buone notizie ma anche qualcuna meno gradevole. Le buone novelle arrivano dal gruppo squadra, che da questa settimana ha ripreso a lavorare al gran completo.

Albese Volley, purtroppo quest’anno il club non potrà svolgere la tradizionale festa di Natale con i suoi tifosi

La Tecnoteam, infatti, si sta allenando in palestra con tutte le giocatrici a disposizione e sotto la regia dello staff di coach Cristiano Mucciolo, per preparare il via di questa travagliata stagione agonistica che avverrà solo a fine gennaio. La formazione di Albese debuterà il 23 gennaio 2021 sul campo di Novate Milanese.

Purtroppo, però, la brutta notizia per squadra, società e tifosi è che quest’anno non si potrà svolgere la tradizioanale festa di Natale, visti i dettami del nuovo decreto ministeriale. Tuttavia, la squadra Tecnoteam sta già studiando il modo per non fare mancare i suoi auguri a tutti i tifosi.