Albese Volley: il libero Silvia Fiori è il primo rinforzo con il botto della Tecnoteam 2023/24

Albese Volley: il club del presidente Crimella ha annunciato il primo colpo di mercato.

Primo acquisto con il botto per l'Albese Volley che ha annunciato di aver firmato per la prossima stagione di serie A2 Silvia Fiori libero, classe 1994 proveniente da Macerata dove ha giocato l'ultimo campionato di serie A1.

Nata a Merano il 18/7/94, 1,63 cm con una laurea in scienze biologiche, Fiori si presenta con un curriculum e una carriera di assoluto spessore che l'ha portata a vincere anche Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana a Conegliano.

Il neoacquisto della Tecnoteam ha iniziato la carriera a Pavia nella stagione 2010/11 con la maglia della Riso Scotti in A1 fino all'ultima stagione, a Macerata, senza dimenticare l'esperienza biennale alla Imoco Conegliano dove, come detto, ha conquistato tutto a livello nazionale compreso il tricolore.

Ora Silvia è pronta e carica per la sua nuova avventura in maglia Tecnoteam dove raggiunge le confermate Martina Veneriano, Giorgia Bernasconi, Cecilia Nicolini ed Elena Radice agli ordini dello staff diretto da coach Mauro Chiappafreddo.

Le prime parole di Silvia Fiori da neo acquisto di Alvese Volley

"Non vedo l'ora di conoscere la nuova società, la mia nuova squadre e i nuovi tifosi. In attesa di questo momento mi dividerò tra la casa a Merano e Milano perché frequento una magistrale in Biologia. Dico solo che nella prossima stagione voglio fare i fuochi d'artificio con la Tecnoteam".